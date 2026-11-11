O Απόλλων Σμύρνης δοκιμάζεται στην έδρα της Μπαρτσελόνα για το Euro Cup

Ο Απόλλων Σμύρνης φιλοξενείται το βράδυ της Πέμπτης από την Μπαρτσελόνα, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Euro Cup.

Στη Βαρκελώνη βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης (11/11) η αποστολή του Απόλλωνα Σμύρνης, εν όψει της αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα το βράδυ της Πέμπτης (12/11, 21:00) για την 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Euro Cup.

Οι «κυανόλευκοι» το βράδυ της Τετάρτης (11/11) θα προπονηθούν στην πισίνα «Nova De L’ Escullera», όπου και θα διεξαχθεί ο αγώνας.

Ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι, τις δυσκολίες του οποίου αναγνώρισε στις δηλώσεις του ο Μάριος Καπότσης, ο οποίος, όμως, έδωσε παράλληλα… σύνθημα νίκης.

«Αντιμετωπίζουμε μια πολύ ποιοτική ομάδα – το δείχνει και στο πρωτάθλημά της – η οποία έχει παράδοση στο πόλο, καλούς παίκτες και καλό προπονητή» τόνισε αρχικά ο αρχηγός του Απόλλωνα συμπληρώνοντας:

«Από την άλλη εμείς είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι πνευματικά και σωματικά γι’ αυτό το παιχνίδι και το θέλουμε πάρα πολύ. Έχουμε την απώλεια του βασικού μας φουνταριστού, του Κώστα Μουρίκη, αλλά πρέπει να βρούμε τις λύσεις για να πάρουμε τη νίκη, που θα μας βοηθήσει σημαντικά στη συνέχεια της διοργάνωσης».

Ο Απόλλων, που θα παραταχθεί χωρίς τον τιμωρημένο με μία αγωνιστική από τον αγώνα με την Α-Πόλο, Κώστα Μουρίκη (ταξίδεψε με την αποστολή), έχει δύο βαθμούς στον όμιλο, ενώ στον αντίποδα η Μπαρτσελόνα είναι η πρωτοπόρος της βαθμολογίας με 5 πόντους από τις νίκες της επί της Α-Πόλο (18-17 εντός) και Τεράσα (14-11 στα πέναλτι εκτός). Στο ισπανικό πρωτάθλημα είναι 3η με 27 βαθμούς και απολογισμό 9 νικών και 1 ήττας (από τη Σαμπαντέλ).

H 3η αγωνιστική στον Γ' Όμιλο

Τετάρτη 12/11

17:00 Α - Πόλο - Τεράσα

21:00 Μπαρτσελόνα - Απόλλων Σμύρνης

Η βαθμολογία

(2η αγωνιστική)