Η 7η αγωνιστική στη Waterpolo League ολοκληρώθηκε με τη νίκη του Απόλλωνα Σμύρνης επί του Εθνικού με 20-16 στο «Σεράφειο» κολυμβητήριο.

Ο Απόλλων Σμύρνης έπαιξε όσο χρειαζόταν για να νικήσει τον Εθνικό με 20-16 στο «Σεράφειο» κολυμβητήριο, στον τελευταίο αγώνα της 7ης αγωνιστικής στη Waterpolo League ανδρών.

Η «ελαφρά ταξιαρχία» έφθασε στις πέντε νίκες, όσες έχει και ο Παναθηναϊκός, τον οποίο έχει νικήσει. Η πειραϊκή ομάδα γνώρισε την 4η ήττα της, παραμένοντας στην 8η θέση.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με διαφορές τεσσάρων γκολ στο πρώτο οκτάλεπτο, άνοιξαν τη διαφορά στο 8-3 και στο 10-5, όμως ο Εθνικός μείωσε σε 10-9 στις αρχές του 3ου οκταλέπτου.

Οι παίκτες του Απόλλωνα ανέβασαν ξανά το ρυθμό τους για να ξεφύγουν με 15-11 με την ολοκλήρωση της 3ης περιόδου και χωρίς προβλήματα να φθάσουν στο τελικό 20-16.

Τα οκτάλεπτα: 6-2, 4-5, 5-4, 5-5.

Απόλλων Σμύρνης (Τεό Λοράντος): Μπερδές, Κεχαλάρης 4, Mπογκντάνοβιτς 4, Βάβιτς 1, Καπότσης 1, Λασκαρίδης 4, Σάρρος, Ρομπόπουλος 2, Τσαγκαράκης, Γαρδίκας 1, Μυρίλος, Άλκης Λοράντος 1, Νίκος Μητράκης, Γιώργος Μητράκης 1, Ζουζούνης 1.

Εθνικός (Φάνης Κουντουδιός): Μαυριόπουλος, Δευτεραίος, Θαλασσινός, Τεσάνοβιτς 2, Χρυσοσπάθης 2, Μπουρίκας 4, Δρίτσας 2, Καραβιώτης, Τσόκας, Αλευρόπουλος, Π. Λαδάς 3, Σ. Λαδάς 2, Δαμίγος, Μάρκογλου 1.

Αποτελέσματα-Βαθμολογία (7η αγωνιστική)

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 15-12

Σάββατό 7 Νοεμβρίου

Κυριακή 8 Νοεμβρίου

Απόλλων Σμύρνης-Εθνικός 20-16

Η βαθμολογία

1.Ολυμπιακός 21

2.Πανιώνιος 18

3.Βουλιαγμένη 18

4.Απόλλων Σμύρνης 15

5.Παναθηναϊκός 15

6.Υδραϊκός 12

7.ΠΑΟΚ 10

8.Εθνικός 9

9.Χίος 7

10.Π. Φάληρο 7

11.Χανιά 7

12.ΓΣ Περιστερίου 3

13.Γλυφάδα 2

14.Ηλυσιακός 0