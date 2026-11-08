Απόλλων Σμύρνης - Εθνικός 20-16: Με άνεση η 5η νίκη στη Waterpolo League
Ο Απόλλων Σμύρνης έπαιξε όσο χρειαζόταν για να νικήσει τον Εθνικό με 20-16 στο «Σεράφειο» κολυμβητήριο, στον τελευταίο αγώνα της 7ης αγωνιστικής στη Waterpolo League ανδρών.
Η «ελαφρά ταξιαρχία» έφθασε στις πέντε νίκες, όσες έχει και ο Παναθηναϊκός, τον οποίο έχει νικήσει. Η πειραϊκή ομάδα γνώρισε την 4η ήττα της, παραμένοντας στην 8η θέση.
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με διαφορές τεσσάρων γκολ στο πρώτο οκτάλεπτο, άνοιξαν τη διαφορά στο 8-3 και στο 10-5, όμως ο Εθνικός μείωσε σε 10-9 στις αρχές του 3ου οκταλέπτου.
Οι παίκτες του Απόλλωνα ανέβασαν ξανά το ρυθμό τους για να ξεφύγουν με 15-11 με την ολοκλήρωση της 3ης περιόδου και χωρίς προβλήματα να φθάσουν στο τελικό 20-16.
Τα οκτάλεπτα: 6-2, 4-5, 5-4, 5-5.
Απόλλων Σμύρνης (Τεό Λοράντος): Μπερδές, Κεχαλάρης 4, Mπογκντάνοβιτς 4, Βάβιτς 1, Καπότσης 1, Λασκαρίδης 4, Σάρρος, Ρομπόπουλος 2, Τσαγκαράκης, Γαρδίκας 1, Μυρίλος, Άλκης Λοράντος 1, Νίκος Μητράκης, Γιώργος Μητράκης 1, Ζουζούνης 1.
Εθνικός (Φάνης Κουντουδιός): Μαυριόπουλος, Δευτεραίος, Θαλασσινός, Τεσάνοβιτς 2, Χρυσοσπάθης 2, Μπουρίκας 4, Δρίτσας 2, Καραβιώτης, Τσόκας, Αλευρόπουλος, Π. Λαδάς 3, Σ. Λαδάς 2, Δαμίγος, Μάρκογλου 1.
Αποτελέσματα-Βαθμολογία (7η αγωνιστική)
Παρασκευή 7 Νοεμβρίου
- Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 15-12
Σάββατό 7 Νοεμβρίου
- Xανιά-Ηλυσιακός 11-8
- Π.Φάληρο-Χίος 10-13
- Πανιώνιος-ΓΣ Περιστερίου 20-11
- ΠΑΟΚ-Βουλιαγμένη 15-16
- Γλυφάδα-Υδραϊκός 8-16
Κυριακή 8 Νοεμβρίου
- Απόλλων Σμύρνης-Εθνικός 20-16
Η βαθμολογία
- 1.Ολυμπιακός 21
- 2.Πανιώνιος 18
- 3.Βουλιαγμένη 18
- 4.Απόλλων Σμύρνης 15
- 5.Παναθηναϊκός 15
- 6.Υδραϊκός 12
- 7.ΠΑΟΚ 10
- 8.Εθνικός 9
- 9.Χίος 7
- 10.Π. Φάληρο 7
- 11.Χανιά 7
- 12.ΓΣ Περιστερίου 3
- 13.Γλυφάδα 2
14.Ηλυσιακός 0
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