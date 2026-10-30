Ο ΠΑΟΚ επικράτησε των Πόλαρ Μπίαρς στα πέναλτι με 12-10 (καν. διάρκεια 9-9) και ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του για τα προκριματικά του LEN Euro Cup Γυναικών.

Ο ΠΑΟΚ νίκησε στη πρεμιέρα του 3ου προκριματικού ομίλου του LEN Euro Cup Γυναικών με 9-9(πεν.3-1) την ολλανδική Πόλαρ Μπίαρς και έκανε το πρώτο βήμα πρόκρισης για να περάσει στη κύρια φάση της διοργάνωσης.

Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι, η Πόλαρ Μπίαρς ξεκίνησε καλύτερα και προγήθηκε με 2-1 στα πρώτα έξι λεπτα της αναμέτρησης, με τον ΠΑΟΚ να ανατρέπει το σκορ άμεσα σε 3-2. Το πρώτο οκτάλεπτο, τελικά έκλεισε με 3-3 με την ολλανδική ομάδα να βρίσκει απάντηση στο τελευταίο λεπτό.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά και έφτασε στο 5-3, χάρη στα δύο γκολ της Μαργαρίτας Μπιτσάκου. Η Πόλαρ Μπίαρς, όμως, γύρισε το σκορ υπέρ της και πήγε στη διακοπή του πρώτου μισού με προβάδισμα 6-5.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου μισού, με όπλο τις καλές τους άμυνες, καμία ομάδα δεν άφησε το περιθώριο στην αντίπαλό της να κυριαρχήσει και με επιμέρους 1-1 στο τρίτο οκτάλεπτο και συνολικά 7-6, ΠΑΟΚ και Πόλαρ Μπίαρς μπήκαν στην τελική ευθεία του αγώνα.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, ο ΠΑΟΚ έπρεπε να αντιδράσει. Με βασική πρωταγωνίστρια τη Μπιτσάκου, οι «ασπρόμαυρες» έφτασαν στο 9-9 και οδήγησαν την αναμέτρηση στη διαδικασία των πέναλτι.

Στη ρώσικη ρουλέτα, οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με εύστοχες εκτελέσεις φτάνοντας το σκορ στο 10-10. Στο σημείο αυτό, η τερματοφύλακας του «δικέφαλου του Βορρά», Εντίνα Γκανκλ απέκρουσε το δεύτερο πέναλτι της Πόλαρ Μπίαρς. Η Μπιτσάκου έδωσε μεγάλο πλεονέκτημα βάζοντας τον ΠΑΟΚ σε ρόλο οδηγού με 11-10 στον ΠΑΟΚ. Η Πόλαρ Μπίαρς «πέταξε το μπαλάκι» της νίκης στον ΠΑΟΚ αφού αστόχησε ξανά σε πέναλτι με την Έιμι Κλάινλουγκτεμπελντ να στέλνει τη μπάλα στο δοκάρι. Τελικά, η Άννα Μαμόγλου ευστόχησε στο τελευταίο πέναλτι, έγραψε το 12-10(καν.διάρκεια 9-9) και έδωσε στον ΠΑΟΚ μία μεγάλη νίκη.

Τα στατιστικά της αναμέτρησης εδω.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου η Ουραλότσκα ισοπέδωσε με 29-8 την ZVL και πήγε στη κορυφή του ομίλου, αφήνοντας έναν βαθμό πίσω τον ΠΑΟΚ, του οποίου η νίκη στα πέναλτι δεν τους έδωσε τρεις βαθμούς, αλλά δύο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο η πρώτη ομάδα κάθε ομίλου θα πάρει το εισιτήριο για την κύρια φάση της διοργάνωσης, με τρεις ομάδες να πέρνουν την πρόκριση από τρεις προκριματικούς ομίλους.

Φάση Προκριματικών Ομίλων

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου

Πόλαρ Μπίαρς - ΠΑΟΚ 9-9 (πεν.1-3)

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

11:00 ZVL -ΠΑΟΚ

Kυριακή 1 Νοεμβρίου

14:00 Ουραλότσκα - ΠΑΟΚ

Βαθμολογία (1η αγωνιστική)