Νίκη «χρυσάφι» πήρε στην έδρα του ο Άλιμος επί του Εθνικού με σκορ 9-7 για την 21η και προτελευταία αγωνιστική. Η επικράτηση αυτή έδωσε και μαθηματικά την 4η θέση στην ομάδα των νοτίων προαστίων και έβαλε τις Πειραιώτισσες σε περιπέτειες μιας και ψάχνουν τη νίκη για να πάρουν μία θέση στα Play-off της Waterpolo League γυναικών.

Οι γηπεδούχες πήραν το προβάδισμα στην αρχή του ματς, αποκτώντας προβάδισμα δύο τερμάτων (3-1). Η διαφορά αυτή αυξήθηκε από την ομάδα του Αλίμου στη συνέχεια, ωστόσο με επιθετικό ντεμαράζ ο Εθνικός έφερε το σκορ στα ίσα πριν το τέλος του ημιχρόνου (4-4).

Στο δεύτερο μισό, ο Άλιμος ανέκτησε το προβάδισμα, φτάνοντας τα τρία τέρματα (7-4). Το +3 διατηρήθηκε από το σύνολο του Νίκου Δεληγιάννη έως τα τελευταία λεπτά του ματς, με τον Εθνικό να καταφέρνει απλά να μειώσει στο σκορ για να διαμορφωθεί το τελικό 9-7.

Τα οκτάλεπτα: 3-1, 1-3, 3-1, 2-2

Στο ματς που προηγήθηκε του Αλίμου - Εθνικού, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 17-11 των Χανίων και «κλείδωσε» μία θέση στα Play-Off της Waterpolo League γυναικών.