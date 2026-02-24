Ο Παναθηναϊκός είχε τον τελευταίο λόγο απέναντι στη Γιαντράν Χέρτσεγκ Νόβι κι επικράτησε με 11-10 στο «Σεράφειο», στον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» στο Euro Cup.

O Παναθηναϊκός με ανατροπή στα τελευταία 76 δευτερόλεπτα νίκησε τη Γιαντράν Χέρτσεγκ Νόβι με 11-10 στο «Σεράφειο» κολυμβητήριο και στις 7 Μαρτίου θα διεκδικήσει στο Μαυροβούνιο την πρόκριση στα προημιτελικά του Euro Cup.

To «τριφύλλι» που προηγήθηκε με τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο, είδε τη Γιαντράν να πλησιάζει στο σκορ και να προηγείται 1:34 πριν από το τέλος με 10-9, όμως ο Παναθηναϊκός βρήκε τα γκολ ανατροπής για το 11-10.

Ο Παναθηναϊκός μετά το αρχικό προβάδισμα των φιλοξενούμενων, με γκολ στον παραπάνω των Μπανίτσεβιτς και Γκιουβέτση έκανε το 2-1 κι ο Νικολαΐδης, με τον ίδιο τρόπο, έκλεισε το 1ο οκτάλεπτο στο 3-2.

Οι «πράσινοι» με σερί 3-0 ξέφυγαν με 6-3 στο 14ο λεπτό και με γκολ από τους Παπασηφάκη και Χαλυβόπουλο στα τελευταία 31 δευτερόλεπτα του β' οκταλέπτου, έγινε το 8-5.

Η Γιαντράν Χέρτσεγκ Νόβι πλησίασε εκ νέου σε 8-7 και με τους Στραχίνια Γκοΐκοβιτς και Γιάνοβιτς ισοφάρισε 9-9, στο 1:07 πριν από το τέλος του 3ου οκταλέπτου.

Μάλιστα η ομάδα από το Μαυροβούνιο προηγήθηκε 10-9 με γκολ από τον Ισπανό, Βαλέρα Καλατράβα στο 1:34 πριν από το τέλος, όμως ο Παναθηναϊκός δεν το έβαλε κάτω, καθώς με περιφερειακά γκολ από τον Χαλυβόπουλο (1:16) και Παπασηφάκη (00:24), ανέτρεψε το σκορ 11-10, με τον τερματοφύλακα Αντριαν Γουάινμπεργκ να κρατά τη νίκη με απόκρουση στον παίκτη λιγότερο, δύο δευτερόλεπτα πριν από το τέλος.



Τα οκτάλεπτα: 3-2, 5-3, 1-4, 2-1.

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Γουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 2, Σκουμπάκης, Παπανικολάου 1, Γκιουβέτσης 1, Αλβέρτης 1, Κουρούβανης, Νικολαΐδης 1, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης 3, Κοπελιάδης, Μπαντίτσεβιτς 2, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης.

Γιαντράν Χέρτσεγκ Νόβι (Βλαντιμίρ Γκοΐκοβιτς): Άντριτς, Χόλοντ, Στούπαρ, Ομπράντοβιτς, Βούγιοβιτς, Βαλέρα Καλατράβα 3, Μερκούλοφ 1, Στραχίνια Γκοΐκοβιτς 1, Λάζιτς 1, Σλάντοβιτς, Γιάνοβιτς 2, Βασίλιε Ράντοβιτς 2, Ίλια Ράντοβιτς, Βράνες.

Τα υπόλοιπα ζευγάρια της φάσης των «16»

Τετάρτη 25/2

Οραντέα (Ρουμανία) - Τεράσα (Ισπανία)

Σαμπαντέλ (Ισπανία) - Σάμπατς (Σερβία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) - Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς (Σερβία)

Σαβόνα (Ιταλία) - Μαρσέιγ (Γαλλία)

Βάσας (Ουγγαρία) - Βαζούτας (Ουγγαρία)

Τσόλνοκι (Ουγγαρία) - Γιάντραν Σπλιτ (Κροατία)

Τετάρτη 4/3