Ο Παναθηναϊκός πήρε μία σημαντική νίκη επί της Βαζούτας με σκορ 21-18 στα πέναλτι για την 5η αγωνιστική του Euro Cup, παραμένοντας στο... παιχνίδι της πρόκρισης

Στα πέναλτι πήρε ο Παναθηναϊκός τη νίκη κόντρα στη Βαζούτας με σκορ 21-18 (κ.δ 17-17) και έβαλε «φωτιά» στον όμιλο μετά το τέλος της 5ης αγωνιστικής στο Euro Cup. Οι «πράσινοι» πλέον θέλουν νίκη στην κανονική περίοδο κόντρα στη Βουλιαγμένη για να πάρουν την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Από το πρώτο λεπτό το ματς ήταν όπως αναμενόταν. Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με στόχο τη νίκη και αυτό έγινε ξεκάθαρο εντός των τεσσάρων γραμμών του τερέν. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έπαιζε με στόχο μόνο τη νίκη, ξεκίνησε δυναμικά παίρνοντας το προβάδισμα. Σε κάθε γκολ των «πράσινων» η Βαζούτας έβρισκε απάντηση, με τον Κώστα Γκιουβέτση να δίνει και πάλι κεφάλι στο σκορ στην ομάδα του (5-4) στο τέλος της περιόδου.

Το σύνολο του Δημήτρη Μάζη διατήρησε για λίγο ακόμη την ελάχιστη διαφορά, ωστόσο με το σκορ ισόπαλο (6-6) οι φιλοξενούμενοι έκαναν σερί 2-0 και ανέτρεψαν τη διαφορά (6-8). Και πάλι ο Παναθηναϊκός στο τέλος του οκτάλεπτου βρήκε γκολ με τον Γκιουβέτση, μειώνοντας στο ένα γκολ πριν το τέλος του ημιχρόνου.

Αντίστοιχα με τον Παναθηναϊκό στη δεύτερη περίοδο, η Βαζούτας διατήρησε τα πρωτεία στο σκορ έως τα μέσα της τρίτης. Οι «πράσινοι» ισοφάρισαν (11-11) και στη συνέχεια πήραν το προβάδισμα (12-11). Μάλιστα, είχαν τον πρώτο λόγο στο σκοράρισμα οι Μαγυάροι είχαν τις λύσεις να ισοφαρίσουν όσες φορές χρειάστηκε. Το ισόπαλο 14-14 έστειλε τις δύο ομάδες να λύσουν τις διαφορές τους στο τελευταίο οκτάλεπτο.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν με 2-0 σερί, παίρνοντας προβάδισμα δύο τερμάτων (16-14). Βέβαια, οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με το ίδιο... νόμισμα (16-16) και ένα λεπτό πριν το τέλος ανέτρεψαν το σκορ (16-17). Και πάλι, όμως, ο Γκιουβέτσης ήταν εκεί για τον Παναθηναϊκό και με γκολ, 15'' πριν το τέλος, διαμόρφωσε το 17-17.

Ο αγώνας οδηγήθηκε στα πέναλτι! Εκεί, οι «πράσινοι» ήταν σε εξαιρετική κατάσταση. Με τέσσερις εύστοχες εκτελέσεις έναντι μίας των Ούγγρων πήραν τη νίκη με 21-18.

Τα οκτάλεπτα: 5-4, 2-4, 7-6, 3-3 / πεν. 4-1

Παναθηναϊκός: Βάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης, Παπανικολάου 6, Γκιουβέτσης 4, Αλβέρτης, Κουρούβανης 1, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας 1, Παπασηφάκης 2, Κοπελιάδης 1, Μπανίσεβιτς 2, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης.

Βαζούτας: Ουφαλούσι, Τάτραϊ 3, Ξάπο, Σουσιασβίλι 1, Ξαξόφσκι 2, Έκλερ 2, Γιάνσικ 1, Μπένεντεκ 2, Κόβακς 2, Μέσζαρος, Μπούντους 1, Μπάτιζι 2, Κόρομ, Σίμον

Η βαθμολογία του ομίλου