Χωρίς προβλήματα ξεκίνησε η αναμέτρηση στο Σεράφειο κολυμβητήριο ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Βαζούτας για την 5η αγωνιστική του LEN Euro Cup...

Σε μία μέρα όπου η Αττική βρίσκεται σε... κόκκινη ζώνη λόγω της κακοκαιρίας και η αναμέτρηση στο ΣΕΦ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε για την Euroleague, η αναμέτρηση Παναθηναϊκός - Βαζούτας διεξάγεται δίχως πρόβλημα.

Οι «πράσινοι» ήταν προγραμματισμένο να φιλοξενήσουν την Βαζούτας για την 5η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Euro Cup στο πόλο ανδρών. Το ματς αυτό λαμβάνει χώρα στο Σεράφειο κολυμβητήριο και είναι καθοριστικής σημασίας για το σύνολο του Δημήτρη Μάζη.

Με νίκη ο Παναθηναϊκός θα δώσει... μάχη για την πρόκριση στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων, κόντρα στη Βουλιαγμένη. Αντίθετα σε περίπτωση ήττας θα αποκλειστεί από τη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση στην υδατοσφαίριση.

Θυμίζουμε πως για τον ίδιο όμιλο, το ματς της Βουλιαγμένη κόντρα στην Μπούντουτσνοστ έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης (4/12), με την ελληνική εβδομάδα να κυριαρχεί με 19-9. Με τη νίκη αυτή, η ομάδα του Λαιμού έφτασε στους 11 βαθμούς.