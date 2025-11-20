Πώς διαμορφώθηκε η κατάσταση για τη Βουλιαγμένη και τον Παναθηναϊκό μετά την 4η αγωνιστική στον Γ' Όμιλο του Euro Cup και στη μάχη πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Μετά την ολοκλήρωση και της 4ης αγωνιστικής στον Γ' Όμιλο του Euro Cup, η Βουλιαγμένη και Παναθηναϊκός συνεχίζουν την προσπάθειά τους για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Η Βουλιαγμένη είχε την ευκαιρία να πάρει 3ο αγώνα στη διαδικασία των πέναλτι, όμως η Βαζούτας πήρε το δίποντο της νίκης με συνολικό σκορ 23-22 (καν. αγ. 13-13). Νωρίτερα ο Παναθηναϊκός είχε πάρει το αναγκαίο τρίποντο στην έδρα της Μπούντουτσνοστ με 14-9.

Με δύο αγωνιστικές να απομένουν, το ένα από τα δύο εισιτήρια πρόκρισης θα πάει -εκτός συγκλονιστικού απρόπτου- στη Βαζούτας, καθώς η ουγγρική ομάδα στην 6η αγωνιστική, τον Φεβρουάριο, έχει εντός έδρας αγώνα με την Μπούντουτσνοστ, που σημαίνει ότι μίνιμουμ θα είναι στους 12β. και εντός πρόκρισης.

Η Βουλιαγμένη στην 5η αγωνιστική (4/12) έχει τον δικό της εντός έδρας αγώνα με την Μπούντουτσνοστ και τη δυνατότητα να πάρει τον τρίποντο, πηγαίνοντας στους 11 βαθμούς.

Την ίδια ημέρα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαζούτας, αναζητά από το τρίποντο στην κανονική διάρκεια, μέχρι τον ένα βαθμό από την ήττα στα πέναλτι, προκειμένου στην τελευταία αγωνιστική να παίξει εκτός έδρας με τη Βουλιαγμένη για το ένα εισιτήριο πρόκρισης.

Αν ο Παναθηναϊκός δεν πάρει κάτι από το παιχνίδι με τη Βαζούτας και δεν συμβεί κάτι τρελό από την Μπούντουτσνοστ, η ουγγρική ομάδα από την 1η θέση και η Βουλιαγμένη από τη 2η, θα προκριθούν.

Η συνέχεια του ομίλου - Βαθμολογία

(4η αγωνιστική)

1.Βαζούτας 9 (55-42)

2.Βουλιαγμένη 8 (51-41)

3.Παναθηναϊκός 7 (50-40)

4.Μπούντουτσνοστ 0 (23-51)

5η αγωνιστική (4 Δεκεμβρίου)

Παναθηναϊκός-Βαζούτας

Βουλιαγμένη-Μπούντουτσνοστ

6η αγωνιστική (12 Φεβρουαρίου)