Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστική στη Waterpolo League γυναικών ξεκίνησε με τις νίκες τους Εθνικού και της Βουλιαγμένης απέναντι σε Ρέθυμνο και ΠΑΟΚ. Πρώτη με το απόλυτο η ομάδα του Πειραιά, τρίτη σερί νίκη για τις πρωταθλήτριες Ελλάδας.

Με νίκες συνέχισαν το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής στη Waterpolo League γυναικών, ο Εθνικός και η Βουλιαγμένη παίρνοντας «τρίποντα» με μεγάλες σε διαφορά νίκες κόντρα σε Ρέθυμνο και ΠΑΟΚ αντίστοιχα.

Στο ματς που έλαβε χώρα στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο, ο Εθνικός πέτυχε μία ευρεία επικράτηση επί του Ρεθύμνου με σκορ 28-4. Με αυτή τη νίκη, το σύνολο του Ορέστη Σαλάχα διατήρησε το νικηφόρο του σερί και ανέβηκε προσωρινά στην πρώτη θέση έχοντας το απόλυτο σε τέσσερις αγωνιστικές.

Όπως μαρτυρά το τελικό σκορ, οι Πειραιώτισσες είχαν από την αρχή τον έλεγχο της αναμέτρησης και με το πέρας κάθε περιόδου διεύρυναν το σκορ. Μάλιστα στο τελευταίο οκτάλεπτο, οι γηπεδούχες δεν επέτρεψαν στις παίκτριες του Ρεθύμνου να πετύχυν κάποιο γκολ εκτοξεύοντας στο +20 τη διαφορά.

Τα οκτάλεπτα: 5-1, 8-1 ,5-2, 10-0

Τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ

Παράλληλα η πρωταθλήτρια Ελλάδας συνέχισε το νικηφόρο σερί της. Η Βουλιαγμένη επικράτησε με 19-11 του ΠΑΟΚ, πραγματοποιώντας ένα κυρίαρχο πέρασμα από τη Θεσσαλονίκη. Οι παίκτριες της Κικής Λιόση δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερα προβλήματα από αυτές του Δικέφαλου του Βορρά.

Με τις Φουντωτού και Ζούστρα - έξι και πέντε τέρματα αντίστοιχα - να είναι σε πολύ καλή κατάσταση επιθετικά, η ομάδα του Λαιμού, όσο περνούσε ο αγωνιστικός χρόνος διεύρυναν το προβάδισμά τους για να πάρουν ένα κυρίαρχο «διπλό».

Τα οκτάλεπτα: 2-3, 4-7, 2-3, 3-6

Τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ

Δείτε την εκπομπή Galacticos στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube