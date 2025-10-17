Ο Πανιώνιος νίκησε τη Μλάντοστ Ζάγκρεμπ στην έδρα της με 11-9 και συνεχίζει να βρίσκεται στο παιχνίδι πρόκρισης στους ομίλους του Euro Cup γυναικών.

Ο Πανιώνιος άρχισε με νίκη επί της Μλάντοστ στο Ζάγκρεμπ με 11-9 την προσπάθειά του στον Γ' όμιλο της προκριματικής φάσης στο Euro Cup γυναικών.

Η ελληνική ομάδα είχε την πρωτοπορία στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και με τους τρεις βαθμούς διατήρησε το όνειρο πρόκρισης στη φάση των ομίλων. Για να βρεθεί σε αυτούς θα χρειαστεί να κατακτήσει την πρώτη θέση στον όμιλο ή να είναι η 3η καλύτερη δεύτερη ομάδα από τους τρεις ομίλους, σε διαφορετική περίπτωση, θα συνεχίσει από τον β' προκριματικό όμιλο στο Conference Cup.

Τώρα o Πανιώνιος θα περιμένει αρχικά το αποτέλεσμα του αγώνα ανάμεσα στη Μλάντοστ και το φαβορί του ομίλου Μπαρτσελονέτα το Σάββατο (18/10, 19:00) και αν δεν υπάρξει η σούπερ έκπληξη, το μεσημέρι της Κυριακής (19/10, 12:30) θα προσπαθήσει απέναντι στην ισπανική ομάδα για την υπέρβαση.

Ο Πανιώνιος προηγήθηκε με 2-1 και 3-2 στο πρώτο οκτάλεπτο και με γκολ από τις Μαργαρίτα Πλευρίτου και Χριστοδούλου - Άουτ ξέφυγε με 5-3. Η Μαργαρίτα Μπιτσάκου αρχικά κι έπειτα η Μαργαρίτα Πλευρίτου με δύο γκολ, διατήρησαν το +2 για τον Πανιώνιο με 6-4, 7-5 και 8-6 στο 3ο οκτάλεπτο.

Στο 4ο οκτάλεπτο με δύο διαδοχικά γκολ από τη Ρία Γκλας η κροατική ομάδα ισοφάρισε 8-8 (4:59), όμως στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα η ομάδα της Νέας Σμύρνης απάντησε με τρία γκολ από τις Παπαναστασίου, Χριστοδούλου-Άουτ και Ξανθοπούλου, φθάνοντας στο 11-8, με την Γκλας να διαμορφώνει το τελικό 11-9.

Tα οκτάλεπτα: 2-3, 2-2, 2-3, 3-3.

Μλάντοστ (Γιόσκο Κρέκοβιτς): Σκέλιν 1, Γκλας 6, Άλαματ 2.

Πανιώνιος (Τάσος Παπαναστασίου): Γκανγκλ, Καραγιάννη, Αποστολίδου, Ρακιντζή 1, Μ. Πλευρίτου 3, Ξανθοπούλου 1, Δ. Παπαναστασίου 1, Χαρικιοπούλου, Χριστοδούλου - Άουτ 3, Μ. Μπιτσάκου 1, Λαμπροπούλου 1, Ρένερ, Κάτσιου, Μοροχλι