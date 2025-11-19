Οι Απόλλων Σμύρνης και Πανιώνιος στον ίδιο όμιλο του Conference Cup ανδρών
Ο Απόλλων Σμύρνης και ο Πανιώνιος θα διεκδικήσουν από τον ίδιο όμιλο την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference Cup ανδρών.
Οι δύο ελληνικές ομάδες κληρώθηκαν στον Α' Όμιλο της β' προκριματικής φάσης που θα φιλοξενήσει η γερμανική Πότσνταμ και συμμετέχει επίσης η Παρτιζάν Βελιγραδίου.
Οι αγώνες θα γίνουν το τριήμερο 20-22 Φεβρουαρίου 2026 και οι δύο πρώτες ομάδες από τους τέσσερις συνολικά ομίλους θα συνεχίσουν στα προημιτελικά.
Οι όμιλοι της Β' Προκριματικής Φάσης
Α' Όμιλος - Πότσνταμ
- Απόλλων Σμύρνης
- Πότσνταμ (Γερμανία)
- Πανιώνιος
- Παρτιζάν Βελιγραδίου (Σερβία)
Β΄ Όμιλος - Σπλιτ
- Ραπίντ Βουκουρεστίου (Ρουμανία)
- Ντε Τσάαν (Ολλανδία)
- Μόρναρ Σπλιτ (Κροατία)
- Τενερίφε (Ισπανία)
Γ΄ Όμιλος - Μονπελιέ
- Α-Πόλο (Γεωργία)
- Μονπελιέ (Γαλλία)
- Ντε Άκερ (Ιταλία)
- Πριμόριε Ριέκα (Κροατία)
- Χόνβεντ (Ουγγαρία)
Δ΄ Όμιλος - Νάπολη
- Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)
- Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία)
- Ποζίλιπο Νάπολι (Ιταλία)
- Σετ (Γαλλία)
- Ματαρό (Ισπανία)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.