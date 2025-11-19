Οι Απόλλων Σμύρνης και Πανιώνιος στον ίδιο όμιλο του Conference Cup ανδρών

Ο Απόλλων Σμύρνης και ο Πανιώνιος κληρώθηκαν στον Α' όμιλο της β' προκριματικής φάσης του Conference Cup ανδρών, με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά.

Ο Απόλλων Σμύρνης και ο Πανιώνιος θα διεκδικήσουν από τον ίδιο όμιλο την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference Cup ανδρών.

Οι δύο ελληνικές ομάδες κληρώθηκαν στον Α' Όμιλο της β' προκριματικής φάσης που θα φιλοξενήσει η γερμανική Πότσνταμ και συμμετέχει επίσης η Παρτιζάν Βελιγραδίου.

Οι αγώνες θα γίνουν το τριήμερο 20-22 Φεβρουαρίου 2026 και οι δύο πρώτες ομάδες από τους τέσσερις συνολικά ομίλους θα συνεχίσουν στα προημιτελικά.



Οι όμιλοι της Β' Προκριματικής Φάσης

Α' Όμιλος - Πότσνταμ

Απόλλων Σμύρνης

Πότσνταμ (Γερμανία)

Πανιώνιος

Παρτιζάν Βελιγραδίου (Σερβία)

Β΄ Όμιλος - Σπλιτ

Ραπίντ Βουκουρεστίου (Ρουμανία)

Ντε Τσάαν (Ολλανδία)

Μόρναρ Σπλιτ (Κροατία)

Τενερίφε (Ισπανία)

Γ΄ Όμιλος - Μονπελιέ

Α-Πόλο (Γεωργία)

Μονπελιέ (Γαλλία)

Ντε Άκερ (Ιταλία)

Πριμόριε Ριέκα (Κροατία)

Χόνβεντ (Ουγγαρία)

Δ΄ Όμιλος - Νάπολη

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία)

Ποζίλιπο Νάπολι (Ιταλία)

Σετ (Γαλλία)

Ματαρό (Ισπανία)



