O Απόλλων Σμύρνης πήρε μία ευρεία νίκη κόντρα στη Γλυφάδα με σκορ 23-8, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του B' ομίλου της Waterpolo League ανδρών...

Μετά την πολύ ανταγωνιστική αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, όπου και ηττήθηκε με 14-13, ο Απόλλων Σμύρνης πήρε μία ευρεία νίκη επί της Γλυφάδας για τη 10η αγωνιστική της Waterpolo League ανδρών. Η ομάδα του Τεό Λοράντου επικράτησε με 23-8 σε ένα ματς, το οποίο έγινε στο Σεράφειο κολυμβητήριο με τυπική γηπεδούχο την ομάδα των νοτίων προαστίων.

Με αυτή τη νίκη ο Απόλλων Σμύρνης ανέβηκε στους 21 βαθμούς και στην πρώτη θέση του Β' ομίλου. Βέβαια, έχει δύο αγώνες παραπάνω από τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι έχουν το απόλυτο στο ελληνικό πρωτάθλημα και συνάμα το πλεονέκτημα για την πρωτιά.

Αγωνιστικά ο Απόλλων Σμύρνης πήρε το πάνω χέρι από πολύ νωρίς. Δεχόμενος ένα γκολ στην πρώτη περίοδο και πετυχαίνοντας πέντε, έκανε ξεκάθαρο πως τα πράγματα για τη Γλυφάδα θα ήταν αρκετά δύσκολα στο ματς. Ο πολύ καλός ρυθμός σε άμυνα και επίθεση συνεχίστηκε για τους τυπικά φιλοξενούμενους, με αποτέλεσμα η διαφορά να φτάνει σε διψήφια επίπεδα στα μέσα της τρίτης περιόδου.

Το τέταρτο οκτάλεπτο ξεκίνησε με τον Απόλλωνα Σμύρνης να έχει χτίσει μία διαφορά 15 τερμάτων (19-5). Ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα με τη Γλυφάδα να κάνει την πιο παραγωγική της περίοδο, πετυχαίνοντας 4 γκολ. Βέβαια, δεν κατάφερε να μειώσει τη διαφορά μιας και το +15 έμεινε έως το τέλος του ματς. Το 23-8 ήταν το τελικό σκορ της αναμέτρησης.

Τα οκτάλεπτα: 1-5, 2-6, 1-8, 4-4

Τα στατιστικά του αγώνα εδώ