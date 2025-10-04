Ο Απόλλων Σμύρνης πήρε τη νίκη ελπίδας στο Euro Cup

Ο Απόλλων Σμύρνης αν και νίκησε δύσκολα την πρωταθλήτρια Γεωργίας Α - Πόλο με 14-12, πήρε ανάσα κι ελπίδα πρόκρισης στο Euro Cup.

Ο Απόλλων Σμύρνης έχοντας την πίεση στη δική του πλευρά, έστω και δύσκολα νίκησε την πρωταθλήτρια Γεωργίας Α - Πόλο με 14-12 στο «Σεράφειο» κολυμβητήριο και πέτυχε τη νίκη που του δίνει ελπίδες πρόκρισης στη φάση των ομίλων του Euro Cup.

Όλα για την ελληνική ομάδα θα κριθούν την Κυριακή (5/10), οπότε και θα ολοκληρωθεί ο 1ος προκριματικός όμιλος στο «Σεράφειο». Ο Απόλλων θα παίξει με την ολλανδική Ντε Τσάαν (13:00) ζητώντας τη νίκη με τη μεγαλύτερη δυνατή διαφορά, για να διατηρήσει τη 2η θέση και στο τέλος να δει αν θα προκριθεί ως μία από τις τρεις καλύτερες δεύτερες ομάδες μεταξύ των τεσσάρων προκριματικών ομίλων.

Η Σπαντάου νικώντας και την Ντε Τσάαν με 21-9, εξασφάλισε την 1η θέση και την απευθείας πρόκριση.

Η πρωταθλήτρια Γεωργίας προηγήθηκε με 3-1 και 4-2 στο πρώτο οκτάλεπτο, όμως ο Απόλλων αντέστρεψε τα δεδομένα στη 2η περίοδο, με τους Μπογκντάνοβιτς και Σολανάκη να δίνουν επιθετικές λύσεις ισοφάρισε σε 5-5, με σερί 3-0 προηγήθηκε 8-5, με την A-Πόλο να μειώνει σε 8-6.

Οι Ντόμπε και ο Σολανάκης έφεραν τον Απόλλωνα στο 10-7 στα μέσα της 3ης περιόδου, όμως οι δύο ομάδες μπήκαν ισόπαλες 10-10 στο 4ο οκτάλεπτο. Εκεί οι Γαρδίκας, Ντόμπε έκαναν το 12-10, ο Παππάς σιγούρεψε τη νίκη με το 14-11 (1:56), με την Α - Πόλο να μειώνει στο τελικό 14-12.

Στον αγώνα με την Ντε Τσάαν ο Απόλλων δεν θα έχει στη διάθεσή του τον αρχηγό Μανώλη Σολανάκη, τον οποίο οι διαιτητές απέβαλαν για ανύπαρκτο «επικίνδυνο παιχνίδι» στα 4:45 πριν από τη λήξη με το σκορ στο 12-10! Σαν να μην έφτανε αυτό 30 δευτερόλεπτα αργότερα απέβαλαν τόσο τον προπονητή Τεό Λοράντο όσο και τον συνεργάτη του, Νίκο Μπαμπάνα, όταν διαμαρτυρήθηκαν πως η αποβολή που είχαν σφυρίξει και χρεώσει στον Γαρδίκα στα 4:26 λανθασμένα είχε υποδειχθεί στο Νο 5 (Καπότση), που εκείνη την ώρα ήταν στον πάγκο!



Τα οκτάλεπτα: 2-4, 6-2, 2-4, 4-2.

Απόλλων Σμύρνης (Τεό Λοράντος): Λιμαράκης, Αλαμάνος, Μπογκτνάνοβιτς 3, Παππάς, Καπότσης, Λασκαρίδης 2, Ντόμπε 4, Ρομπόπουλος, Μυρίλος, Γαρδίκας 1, Αλευρίδης, Σολανάκης 3, Μητράκης Ν., Μητράκης Γ.

Α - Πόλο (Ντμίτρι Στράταν): Ματσαβαριάνι 1, Βουκσάνοβιτς 1, Ρόγακτς 3, Γιαχάια 1, Σάριτς 1, Αλεκσέεφ 5.

Η βαθμολογία στον όμιλο

(2η αγωνιστική)

1.Σπαντάου 6

2.Απόλλων Σμ. 3

3.Α-Πόλο 2

4.Ντε Τσάαν 1

Η 3η αγωνιστική, Κυριακή (5/10): 11:00 Σπαντάου - Α Πόλο, 13:00 Απόλλων Σμ. - Ντε Ζάαν.