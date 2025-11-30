Την επιστροφή στις νίκες πανηγύρισε ο Πανιώνιος, επικρατώντας της Χίου με 22-14 στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής στην Waterpolo League ανδρών...

Ο Πανιώνιος για την 9η αγωνιστική στην Watepolo League είχε ταξίδι στη Χίο για ν' αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα του νησιού. Εκεί, επικράτησε με 22-14 σε ένα άκρως παραγωγικό ματς, επιστρέφοντας στις νίκες μετά την ήττα από τη Βουλιαγμένη για την προηγούμενη αγωνιστική.

Οι «κυανέρυθροι» με αυτή τη νίκη έφτασαν στους 18 βαθμούς στον Α' Όμιλο, παραμένοντας ένα τρίποντο μακριά από την Βουλιαγμένη, έχοντας και έναν αγώνα λιγότερο. Από την άλλη, η Χίος μέτρησε τη δεύτερη σερί ήττα της στο πρωτάθλημα.

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, οι φιλοξενούμενοι πήραν το προβάδισμα και δύο γκολ διαφορά στην αρχή. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι έφτασαν στην ελάχιστη διαφορά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Βέβαια, στο δεύτερο ημίχρονο οι παίκτες του Κώστα Δήμου μπήκαν φουριόζοι και με οκτώ γκολ ενεργητικό έναντι τριών παθητικό ανέβασαν τη διαφορά στα έξι γκολ (10-16). Στο τελευταίο οκτάλεπτο δεν κατάφεραν μόνο να διατηρήσουν τη διαφορά, αλλά διεύρυναν το υπέρ τους προβάδισμα. Το 22-14 ήταν το τελικό σκορ της αναμέτρησης.

Τα οκτάλεπτα: 2-4, 5-4, 3-8, 4-6

Τα στατιστικά του αγώνα εδώ

Λίγες ώρες αργότερα ο Απόλλων Σμύρνης κυριάρχησε του ΟΦΘ στο Σεράφειο κολυμβητήριο με 30-8. Οι «κυανόλευκοι», όπως μαρτυρά και το σκορ, δεν αντιμετώπισαν καμία αντίσταση από τους Θεσσαλονικείς και έφτασε σε μία ευρεία επικράτηση.

Τα οκτάλεπτα: 8-2, 7-2, 7-3, 8-1

Τα στατιστικά του αγώνα εδώ