Η Βουλιαγμένη γνώρισε την ήττα στα πέναλτι από τον Ερυθρό Αστέρα στη διαδικασία των πέναλτι με σκορ 17-16 στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής στην προκριματική φάση του LEN Euro Cup...

Αν και είχε το πάνω χέρι σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του ματς, η Βουλιαγμένη ισοφαρίστηκε στο τέλος της κανονικής περιόδου (11-11) και στη διαδικασία των πέναλτι ηττήθηκε με 17-16 από τον Ερυθρό Αστέρα στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της προκριματικής φάσης του LEN Euro Cup.

Μετά την ευρεία επικράτηση επί της Μονπελιέ, η Βουλιαγμένη μπήκε σε ένα ματς πολύ πιο ανταγωνιστικό για να ντουμπλάρει τις νίκες της. Η έναρξη του ματς τη βρήκε με το προβάδισμα και να ελέγχει το ρυθμό. Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με την ελληνική ομάδα να έχει το προβάδισμα (4-3) και να το διατηρεί έως το τέλος του ημιχρόνου (7-6).

Παρόμοια έκβαση είχε το σκορ στο τρίτο οκτάλεπτο. Οι παίκτες του Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς είχαν το προβάδισμα, το οποίο κράτησαν έως το τελευταίο λεπτό του αγώνα. Τότε ο Ερυθρός Αστέρας, 40 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ματς, κατάφερε να βρει το γκολ της ισοφάρισης για να στείλει την αναμέτρηση στα πέναλτι.

Εκεί, οι δύο ομάδες ήταν εύστοχες στην αρχή, ωστόσο ένα χαμένο πέναλτι του Χατζή και μία εύστοχη εκτέλεση του Ράντοβιτς διαμόρφωσαν το τελικό 17-16.

Το αποτέλεσμα αυτό αναγκάζει τη Βουλιαγμένη στην επόμενη αναμέτρηση κόντρα στην Τριέστε (Κυριακή 5/10, 11:00) να πάρει τη νίκη στην κανονική διάρκεια του αγώνα που θα της χαρίσει την πρώτη θέση στον όμιλο και την πρόκριση στη φάση των ομίλων του Euro Cup. Σε περίπτωση νίκη στη διαδικασία των πέναλτι (δύο βαθμοί), θα πάρει τη δεύτερη θέση του ομίλου και θα ελπίζει να πάρει την πρόκριση ως μία από τις καλύτερες τρεις δεύτερες ομάδες.

Τα οκτάλεπτα: 4-3, 3-3, 2-2, 2-3 / πεν: 5-6

Βουλιαγμένη: Ανδρεάδης, Αγγελόπουλος 1, Τόττης, Αλμύρας, Τρούλος 2, Ούμποβιτς 1, Χατζής 3, Σαπουνάκης, Καστρινάκης 3, Τε Ριέλε 1, Σπάχιτς, Γιαννάτος, Λεβάντης, Μπέλεσης

Ερυθρός Αστέρας: Μίσοβιτς, Βιτόροβιτς, Γκάγιτς, Μάρκοβιτς 1, Ράντοβιτς 2, Βάσιτς 2, Νικόλοφ, Τάνκοσιτς, Ραντάνιβιτς, Πέτκοβιτς 1, Σουλτς 1, Πγιέσιβατς 3, Βλάχοβιτς, Γκακ 1

Δείτε την εκπομπή Galacticos στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube