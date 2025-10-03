Με το πόδι στο... γκάζι μπήκε στην προκριματική φάση του Euro Cup η Βουλιαγμένη, κυριαρχώντας με 23-9 της Μονπελιέ στην πρώτη αγωνιστική του ομίλου...

Ήταν το μεγάλο φαβορί απέναντι στη Μονπελιέ και το επιβεβαίωσε με πολύ καλή εμφάνιση η Βουλιαγμένη, επικρατώντας με 23-9 στον πρώτο αγώνα για την προκριματική φάση του Euro Cup. Επόμενη αντίπαλος για την ομάδα των νοτίων προαστείων είναι ο Ερυθρός Αστέρας το απόγευμα του Σαββάτου (4/10, 19:30).

Η ελληνική ομάδα από την αρχή της αναμέτρησης πήρα τα ηνία. Αρχικά ξεκίνησε με ένα μικρό προβάδισμα (2-4), το οποίο στο τέλος του ημιχρόνου διεύρυνε στα πέντε γκολ (5-10). Η εκτόξευση της διαφοράς ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο από την ομάδα της Βουλιαγμένης εκεί όπου με επιμέρους σκορ 13-3 έδωσε στη νίκη της διαστάσεις θριάμβου.

Τα οκτάλεπτα: 2-4, 3-6, 3-7, 1-6

Μονπελιέ: Γκαρσία, Μπιεκ - Πανετιέ 1, Κρέκοβιτς, Βι, Αγκρεφίλο, Μουστούρ 2, Σπιλιέ, Ραντοβανίγια, Ρουσέλ, Μπεν Ρομντάμ, Παλαντάλ 3, Στογιάνοβιτς 3, Μπούνιακ, Σατλέν Τεραζόν

Βουλιαγμένη: Ανδρεάδης, Αγγελόπουλος, Τόττης 3, Αλμύρας, Τρούλος 3, Ούμποβιτς 2, Χατζής 2, Σαπουνάκης, Καστρινάκης 1, Τε Ριέλ 4, Σπάχιτς 7, Γιαννάτος 1, Λεβάντης, Μπέλεσης.

