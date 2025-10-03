Η έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων δεν συνοδεύτηκε με νίκη για τον Απόλλωνα Σμύνρης, ο οποίος ηττήθηκε από τη Σπαντάου με 14-10 στην πρώτη αγωνιστική της προκριματική φάσης του Euro Cup.

Μία κακή δεύτερη περίοδος κόστισε στον Απόλλωνα Σμύρνης κάτι θετικό στην αναμέτρηση με τη Σπαντάου, για την πρώτη αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Euro Cup. Η ελληνική ομάδα ηττήθηκε με 14-10 από τη γερμανική. Επόμενη αντίπαλος είναι η Α-Πόλο το βράδυ του Σαββάτου (4/10, 22:00).

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με ωραίο ρυθμό και τους Γερμανούς να έχουν το ελάχιστο προβάδισμα, με το οποίο πήγαν στο δεύτερο οκτάλεπτο (3-4). Οι παίκτες της ομάδας του Βερολίνου κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμα τους και με επιμέρους 5-2 να το διευρύνουν, βελτιώνοντας την άμυνα τους.

Η Σπαντάου βρέθηκε με το +4 στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου (5-9), το οποίο κλήθηκαν να διαχειριστούν. Από την άλλη, οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να βγάλουν αντίδραση μειώνοντας κατά ένα γκολ πριν την έναρξη της τέταρτης περιόδου (7-10). Βέβαια, η προσπάθεια για κάτι καλύτερο δεν ήρθε από τους παίκτες του Τεό Λοράντου, οι οποίοι δεν κατάφεραν να μειώσουν κι άλλο την απόσταση στο σκορ, αντιθέτως είδαν τη Σπαντάου να επικρατεί εν τέλει με 14-10.

Τα οκτάλεπτα: 3-4, 2-5, 2-1, 3-4

Απόλλων Σμύρνης: Λιμαράκης, Αλαμάνος 2, Μπογκντάνοβιτς 2, Παππάς, Καπότσης 1, Λασκαρίδης 1, Ντάουμπε 1, Ρομπόπουλος 1, Μυρίλος, Γαρδίκας, Αλευρίδης, Σολανάκης 2, Μητράκης Ν., Μητράκης Γ.

Σπαντοάου: Μπάκσα, Αντρούσκιεβιτς 1, Χοφμαν, Νάγκι 4, Τκατς 3, Βούισιτς, Κόγιτς 1, Κίρου, Σταμ, Σέκουλιτς, Κάραϊ 4, Κουλίνα 1, Σπίκερ, Μπρουνς.

