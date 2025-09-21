Ολυμπιακός: Έκλεισαν οι αντίπαλοι, το πρόγραμμα στους ομίλους του Champions League
Mε την ολοκλήρωση των τριών ομίλων της προκριματικής φάσης του Champions League, ο Ολυμπιακός έμαθε και τις δύο ομάδες που συμπλήρωσαν τον Α' Όμιλο της φάσης των ομίλων.
Η Βάσας και η Μλάντοστ Ζάγκρεμπ είναι οι ομάδες που μέσα από τα προκριματικά θα συνεχίσουν στον Α' Όμιλο, εκεί όπου ήδη είναι ο Ολυμπιακός και η ιδιαίτερα φιλόδοξη φέτος Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς από τη Σερβία, στην οποία αγωνίζεται πλέον ο Άγγελος Βλαχόπουλος.
Η Βάσας, που έχει στη σύνθεσή της τον Άγγελο Φώσκολο, νικώντας τη Σαμπαντέλ με 12-10 μέσα στην Ισπανία, πήρε την 1η θέση στον Β' προκριματικό όμιλο και πήγε στον όμιλο του Ολυμπιακού.
Με τη σειρά της η Μλάντοστ, μετά τη Βουλιαγμένη, νίκησε άνετα και την Μπρέσια με 18-8 στο Ζάγκρεμπ, πήρε την 1η θέση στον Γ' Όμιλο της προκριματικής φάσης και με βάση το πρόγραμμα θα φιλοξενηθεί από τον Ολυμπιακό στην 1η αγωνιστική.
Η πρωτιά στον Α' προκριματικό όμιλο κρίθηκε στα πέναλτι, με την Πρίμορατς Κότορ να νικά τη Νόβι Μπέογκραντ στο Βελιγράδι με συνολικό σκορ 18-16 (καν. αγ. 13-13).
Η Βουλιαγμένη, μαζί με τις Στεάουα Βουκουρεστίου, Πεΐ Ντε και Σπαντάου Βερολίνου θα συνεχίσουν στο Euro Cup.
Οι όμιλοι της φάσης των 16
Α΄ Όμιλος
- Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς (Σερβία)
- Ολυμπιακός (Ελλάδα)
- Βάσας (Ουγγαρία)
- Μλάντοστ Ζάγκρεμπ
Β' Όμιλος
- Νόβι Μπέογκραντ (Σερβία)
- Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι (Μαυροβούνιο)
- Προ Ρέκο (Ιταλία)
- Γιάντραν Σπλιτ (Κροατία)
Γ΄ Όμιλος
- Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)
- Πρίμορατς Κότορ (Μαυροβούνιο)
- Οραντέα (Ρουμανία)
- Μπρέσια (Ιταλία)
Δ΄ Όμιλος
- Μαρσέιγ (Γαλλία)
- Σαμπαντέλ (Ισπανία)
- Ανόβερο (Γερμανία)
- Μπαρτσελονέτα (Ισπανία)
Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού
Α' Όμιλος
1η αγωνιστική 14 Οκτωβρίου 2025
- Ολυμπιακός - Μλάντοστ Ζάγκρεμπ
2η αγωνιστική 28 Οκτωβρίου 2025
- Βάσας - Ολυμπιακός
3η αγωνιστική 11 Νοεμβρίου 2025
- Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς - Ολυμπιακός
4η αγωνιστική 19 Νοεμβρίου
- Μλάντοστ Ζάγκρεμπ - Ολυμπιακός
5η αγωνιστική 3 Δεκεμβρίου 2025
- Ολυμπιακός - Βάσας
6η αγωνιστική 10 Φεβρουαρίου 2026
- Ολυμπιακός - Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.