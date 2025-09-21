Η Μλάντοστ Ζάγκρεμπ και η Βάσας συμπλήρωσαν τον όμιλο του Ολυμπιακού στη φάση των «16» στο Champions Legue, το πρόγραμμα των «ερυθρόλευκων».

Mε την ολοκλήρωση των τριών ομίλων της προκριματικής φάσης του Champions League, ο Ολυμπιακός έμαθε και τις δύο ομάδες που συμπλήρωσαν τον Α' Όμιλο της φάσης των ομίλων.

Η Βάσας και η Μλάντοστ Ζάγκρεμπ είναι οι ομάδες που μέσα από τα προκριματικά θα συνεχίσουν στον Α' Όμιλο, εκεί όπου ήδη είναι ο Ολυμπιακός και η ιδιαίτερα φιλόδοξη φέτος Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς από τη Σερβία, στην οποία αγωνίζεται πλέον ο Άγγελος Βλαχόπουλος.

Η Βάσας, που έχει στη σύνθεσή της τον Άγγελο Φώσκολο, νικώντας τη Σαμπαντέλ με 12-10 μέσα στην Ισπανία, πήρε την 1η θέση στον Β' προκριματικό όμιλο και πήγε στον όμιλο του Ολυμπιακού.

Με τη σειρά της η Μλάντοστ, μετά τη Βουλιαγμένη, νίκησε άνετα και την Μπρέσια με 18-8 στο Ζάγκρεμπ, πήρε την 1η θέση στον Γ' Όμιλο της προκριματικής φάσης και με βάση το πρόγραμμα θα φιλοξενηθεί από τον Ολυμπιακό στην 1η αγωνιστική.

Η πρωτιά στον Α' προκριματικό όμιλο κρίθηκε στα πέναλτι, με την Πρίμορατς Κότορ να νικά τη Νόβι Μπέογκραντ στο Βελιγράδι με συνολικό σκορ 18-16 (καν. αγ. 13-13).

Η Βουλιαγμένη, μαζί με τις Στεάουα Βουκουρεστίου, Πεΐ Ντε και Σπαντάου Βερολίνου θα συνεχίσουν στο Euro Cup.

Οι όμιλοι της φάσης των 16

Α΄ Όμιλος

Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς (Σερβία)

Ολυμπιακός (Ελλάδα)

Βάσας (Ουγγαρία)

Μλάντοστ Ζάγκρεμπ



Β' Όμιλος

Νόβι Μπέογκραντ (Σερβία)

Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι (Μαυροβούνιο)

Προ Ρέκο (Ιταλία)

Γιάντραν Σπλιτ (Κροατία)

Γ΄ Όμιλος

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

Πρίμορατς Κότορ (Μαυροβούνιο)

Οραντέα (Ρουμανία)

Μπρέσια (Ιταλία)

Δ΄ Όμιλος

Μαρσέιγ (Γαλλία)

Σαμπαντέλ (Ισπανία)

Ανόβερο (Γερμανία)

Μπαρτσελονέτα (Ισπανία)

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

Α' Όμιλος

1η αγωνιστική 14 Οκτωβρίου 2025

Ολυμπιακός - Μλάντοστ Ζάγκρεμπ

2η αγωνιστική 28 Οκτωβρίου 2025

Βάσας - Ολυμπιακός

3η αγωνιστική 11 Νοεμβρίου 2025

Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς - Ολυμπιακός

4η αγωνιστική 19 Νοεμβρίου

Μλάντοστ Ζάγκρεμπ - Ολυμπιακός

5η αγωνιστική 3 Δεκεμβρίου 2025

Ολυμπιακός - Βάσας

6η αγωνιστική 10 Φεβρουαρίου 2026