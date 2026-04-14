Νίκη - ανάσα για τη Λεβάντσε, επικράτησε 1-0 εντός έδρας της Χετάφε κι ελπίζει ξανά σε παραμονή στη LaLiga.

Η Λεβάντε έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα από τη Σοσιεδάδ, επικράτησε 1-0 εντός έδρας της Χετάφε κι ελπίζει ξανά σε παραμονή. Η ομάδα του Λουίς Κάστρο βρέθηκε στην 19η θέση της βαθμολογίας και στο -4 από τη σωτηρία. Μάλιστα, την επόμενη αγωνιστική ακολουθεί ακόμα ένα εντός έδρας ματς, αυτή τη φορά με τη Σεβίλλη. Οσο για τη Χετάφε έχασε τεράστια ευκαιρία να πιάσει στην 6η θέση τη Θέλτα. Οι γηπεδούχοι έχασαν δυο πέναλτι (νικητής ο Σόρια και στις δυο περιπτώσεις), στο 61' με τον Ντέλα και στις καθυστερήσεις με τον Ρομέρο. Ωστόσο, στο 83' ο Εσπι είχε φροντίσει να δώσει προβάδισμα στη Λεβάντε. Με δέκα ολοκλήρωσε η Χετάφε λόγω αποβολής του Ρομέρο.