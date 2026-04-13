Δεν λέει να σφραγίσει την παρουσία της στην πρώτη τετράδα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ... Οι Κόκκινοι Διάβολοι πέταξαν ακόμα μια ευκαιρία να φτιάξουν διαφορά ασφαλείας από τον ανταγωνισμό, αφού η θαρραλέα Λιντς αποδείχθηκε πιο διψασμένη για τον δικό της στόχο: την παραμονή! Χτίζοντας γερά θεμέλια από το πρώτο ημίχρονο και με αριθμητικό πλεονέκτημα από το 56΄, τα Παγώνια νίκησαν τους Κόκκινους Διάβολους μέσα στο «Ολντ Τράφορντ» για πρώτη φορά από το 1981 με 2-1 και ξέφυγαν στο +6 από την επικίνδυνη ζώνη.
Ημίχρονο βαμμένο στα λευκά
Η Λιντς μπήκε στον αγώνα με το μαχαίρι στα δόντια κι έριξε προειδοποιητική βολή μόλις στο 3΄, με εξ επαφής προβολή του Κάλβερτ-Λιούιν από κοντά που εξουδετέρωσε ο Λάμενς. Δυο λεπτά αργότερα ωστόσο πήρε το προβάδισμα. Έπειτα από σέντρα στην περιοχή κι άτσαλο διώξιμο του Γιορί, ο Οκάφορ με μονοκόμματο πλασέ μέσα από την περιοχή σημάδεψε τη γωνία για το 0-1.
Οι φιλοξενούμενοι παρέμεναν πιο απειλητικοί στο γήπεδο και τελικά πέτυχαν το 2-0 στο 29΄. Έπειτα από μια αλυσίδα λαθών έξω από από την περιοχή της Γιουνάιτεντ, η μπάλα στρώθηκε στον Οκάφορ, ο οποίος με τρομερό βολέ που κόντραρε πάνω στον Γιορό βρήκε ξανά τη γωνία του Λάμενς. Πλήρως χαμένη στον αγωνιστικό χώρο και χωρίς ευκαιρία για ένα ημίχρονο, η Γιουνάιτεντ γλίτωσε το 3-0 στο 45΄, όταν ο Λισάντρο Μαρτίνες έκοψε με καθοριστικό τάκλιν τον Τανάκα πάνω στη γραμμή, ενώ ο τελευταίος ήταν έτοιμος να μπει με τη μπάλα στα δίχτυα.
Κόκκινη ο Λισάντρο, μείωσε στο σκορ ο Κασεμίρο
Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν στο β΄μέρος με ένα γρήγορο γκολ, όμως Ντάρλοου και Μποουγκλ σταμάτησαν το σουτ του Σέσκο πάνω στη γραμμή (48΄). Και στο 56΄ η φόρα κόπηκε απότομα στους Κόκκινους Διάβολους. Σε εκείνο το σημείο και μετά από υπόδειξη του VAR, ο Λισάντρο Μαρτίνες αντίκρισε απευθείας κόκκινη επειδή τράβηξε την κοτσίδα του Κάλβερτ-Λιούιν, σε μια φάση που σήκωσε κουβέντα στην Αγγλία.
Ακόμα κι έτσι η Γιουνάιτεντ βρήκε τον τρόπο να μειώσει στο σκορ, όταν ο Κασεμίρο βρέθηκε ολομόναχος στο δεύτερο δοκάρι και σκόραρε με καρφωτή κεφαλιά για να βάλει ξανά την ομάδα του στο ματς στο 69΄. Το τελευταίο κομμάτι του αγώνα μετατράπηκε σε ροντέο με ακατάπαυστο ρυθμό και τη Γιουνάιτεντ να αγγίζει την ισοφάριση στο 85΄, όταν ο Κάλβερτ-Λιούιν έδιωξε πάνω στη γραμμή την κεφαλιά του Κασεμίρο. Μια φάση που αποδείχθηκε και καθοριστική για την έκβαση του ματς, καθώς το σκορ παρέμεινε στο 2-1 και σφράγισε το πρώτο διπλό της Λιντς στο «Ολντ Τράφορντ» από το μακρινό 1981.
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Μάικλ Κάρικ): Λάμενς, Μαζράουι (70΄Νταλότ), Γιορό, Μαρτίνες, Σο, Ουγκάρτε, Κασεμίρο, Κούνια, Ντιαλό (70΄Ντιαλό), Μπρούνο Φερνάντες, Σέσκο
Λιντς (Ντάνιελ Φάρκε): Ντάρλοου, Τζάστιν, Μιζόλ, Στράικ, Μπόουγκλ, Γκούντμουντσον, Αμπαντού, Τανάκα (74΄Γκρούεβ), Άαρονσον (86΄Λόνγκσταφ), Οκάφορ (74΄Εγκνοτό), Κάλβερ-Λιούιν
