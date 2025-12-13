Την ήττα από τη Φερεντσβάρος γνώρισε η Βουλιαγμένη με σκορ 13-8, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστική στη φάση των ομίλων του LEN Champions League γυναικών...

Η έναρξη του δεύτερου γύρου στη φάση των ομίλων του LEN Champions League δεν ξεκίνησε καλά για τη Βουλιαγμένη. Η ομάδα των νοτίων προαστίων ηττήθηκε με 13-8 από τη Φερεντσβάρος, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής.

Αυτή ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή ήττα της Βουλιαγμένης, χάνοντας και παράλληλα το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία από την ουγγρική ομάδα. Αυτό έγινε καθώς στο πρώτο μεταξύ τους, η Βουλιαγμένη είχε επικρατήσει στα πέναλτι με 19-18, ενώ στο ματς του Σαββάτου (13/12) έχασε με πέντε γκολ.

Η Φερεντσβάρος πήρε τον έλεγχο στην αναμέτρηση από τα πρώτα λεπτά. Διατήρησε το ελάχιστο προβάδισμα (2-3), το οποίο στο τέλος του ημιχρόνου αύξησε κατά δύο τέρματα (4-7). Παρόμοια έπραξε και στην τρίτη περίοδο η ομάδα από την Ουγγαρία, με τη Βουλιαγμένη ν' αδυνατεί ν' ακολουθήσει το ρυθμό της.

Το 11-6 υπέρ των φιλοξενούμενων, στην τελευταία περίοδο, έκανε ξεκάθαρο πως η ελληνική ομάδα δεν μπορεί να αναστρέψει το σκορ. Με επιμέρους 2-2 στο τελευταίο οκτάλεπτο, διαμορφώθηκε το τελικό 13-8 στην αναμέτρηση.

Τα οκτάλεπτα: 3-4, 2-4, 2-4, 2-2

Βουλιαγμένη: Κοτσιώνη, Καϊάφα, Καλογεροπούλου, Φουράκη, Κρίστμας, Ξενάκη 1, Φουντωτού 4, Κρασσά 1, Ζούστρα 1, Ανδρεάδη 1, Μουλχάουζεν, Αγγελίδη, Καρύτσα, Κοβάτσεβιτς

Φερεντσβάρος: Κιζ, Ντε Βρις, Μάτε, Κούρουτς, Βάλι 2, Κέστελι 3, Χέρτζκα, Λεϊμέτερ 1, Κούνα, Ορτζί Μουνιόθ 3, Φάρκας, Σίλαγκι 3, Νέσμελι, Μπόνσα 1.

Η βαθμολογία του ομίλου