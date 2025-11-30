Η Βουλιαγμένη πρόκειται να πάρει στα χαρτιά τον αγώνα κόντρα στη Ραπάλο, για την 3η αγωνιστική του Champions League, μετά τη μη διεξαγωγή της αναμέτρησης. Ο λόγος...

Το απόγευμα του Σαββάτου (29/11) στις 19:30 ώρα Ελλάδας, η Βουλιαγμένη ήταν προγραμματισμένο ν' αντιμετωπίσει την ιταλική Ραπάλο για την 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League γυναικών στο πόλο. Ωστόσο, ο αγώνας δεν διεξήχθη με τη διοργανώτρια αρχή να τονίζει πως θα πάρει την απόφαση για το ποια ομάδα θα πάρει το... τρίποντο.

Αν και στα social media έγινε λόγος για τεχνικά προβλήματα, ο αγώνας φαίνεται να μην διεξήχθη μετά από απόφαση του αλυτάρχη. Σύμφωνα με πληροφορίες τα άτομα που είχαν οριστεί για χρέη γραμματείας στο Ραπάλο - Βουλιαγμένη καθυστέρησαν να φτάσουν στο κολυμβητήριο, με συνέπεια να καθυστερήσει η έναρξη της αναμέτρησης.

Το γεγονός αυτό ήταν πέρα των κανονισμών, με το αλυτάρχη ν' αποφασίζει τη διακοπή τη μη διεξαγωγή του αγώνα. Αυτόματα η υπαιτιότητα πάει στη γηπεδούχο ομάδα και αυτό σημαίνει πως η φιλοξενούμενη ομάδα, στην προκειμένη περίπτωση η Βουλιαγμένη, θα πάρει τη νίκη στα χαρτιά (5-0 σκορ).

Τις επόμενες ημέρες η διοργανώτρια αρχή αναμένεται να εκδώσει επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το ποια ομάδα θα πάρει τους τρεις πόντους.