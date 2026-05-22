Γλυφάδα - Βουλιαγμένη 6-15: Άνετο 2-0 και στους τελικούς
H Βουλιαγμένη εξασφάλισε με χαρακτηριστική άνεση την πρόκρισή του στους τελικούς της Waterpolo League Γυναικών, επικρατώντας και στον δεύτερο ημιτελικό της Γλυφάδας με 15-6, το απόγευμα της Παρασκευής (22/5) στο κολυμβητήριο «Αντ. Δημητρόπουλος».
Η ομάδα της Κικής Λιόση, έχοντας ως βασικό «όπλο» την αποτελεσματική αμυντική της λειτουργία, έκανε το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών και «κλείδωσε» το εισιτήριο για τη διεκδίκηση του τίτλου. Υπενθυμίζεται ότι και στο πρώτο παιχνίδι, που διεξήχθη στις 19 Μαΐου, ο ΝΟΒ είχε επικρατήσει με το εμφατικό 14-6.
Από την αγωνιστική περίοδο 2008-09, όταν καθιερώθηκε το σύστημα των playoffs στο πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης γυναικών, η Βουλιαγμένη έχει φτάσει στον τελικό 18 φορές, έχοντας μείνει εκτός μόνο τη σεζόν 2021-22, όταν αποκλείστηκε στα ημιτελικά από την Γλυφάδα
Ο αντίπαλος του ΝΟΒ στους τελικούς θα προκύψει από τη σειρά ανάμεσα στον Ολυμπιακός και τον Εθνικός, με τις «ερυθρόλευκες» να προηγούνται ήδη με 1-0 στις νίκες. Η σειρά των τελικών θα κριθεί στις τρεις νίκες, ενώ οι ηττημένοι των ημιτελικών θα αναμετρηθούν για την τρίτη θέση σε σειρά δύο νικών.
Στο αγωνιστικό σκέλος, η Βουλιαγμένη επέβαλε από τα πρώτα λεπτά τον ρυθμό της και προηγήθηκε με 6-0 στα μέσα της δεύτερης περιόδου. Η διαφορά αυξήθηκε σταδιακά και έφτασε μέχρι και τα δέκα γκολ στο τελευταίο οκτάλεπτο (12-2 και 15-5), επιβεβαιώνοντας την πλήρη κυριαρχία της στο παιχνίδι.
Για τον ΝΟΒ σκόραραν δέκα διαφορετικές παίκτριες, με την Καιάφα να πετυχαίνει τρία γκολ, ενώ από την πλευρά της Γλυφάδας η Οτσόα σημείωσε δύο τέρματα.
Τα οκτάλεπτα: 0-3, 1-4, 1-4, 4-4
