Χωρίς τη διεξαγωγή ενός αγώνα πραγματοποιήθηκε η 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League γυναικών...

Η ελληνική υδατοσφαίριση εκπροσωπείται από τρεις ομάδες στο Champions League γυναικών. Στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του θεσμού, το ματς της Βουλιαγμένης με τη Ραπάλο δεν πραγματοποιήθηκε λόγω τεχνικών προβλημάτων.

Πιο συγκεκριμένα, ο αγώνας της πρωταθλήτριας Ελλάδας ήταν προγραμματισμένος για τις 19:30 ώρα Ελλάδας. Ωστόσο, η διεξαγωγή του αγώνα δεν κατέστη δυνατή λόγω τεχνικών προβλημάτων, όπως ανέφεραν οι διοργανωτές μέσω των επίσημων social media του θεσμού.

Μάλιστα, για το εν λόγω συμβάν κάνουν λόγο πως το αποτέλεσμα της αναμέτρησης θα κριθεί από τους κανονισμούς της διοργάνωσης και αναμένεται να ακολουθήσουν λεπτομέρειες στο προσεχές μέλλον.

Όσον αφορά τις άλλες δύο ελληνικές ομάδες, τον Ολυμπιακό και τον Άλιμο, οι «ερυθρόλευκες» νίκησαν με άνεση την Ντουναϊσβάρος με 16-8, ενώ το σύνολο του Νίκου Δεληγιάννη ηττήθηκε από την Ουίπεστ με 14-4.