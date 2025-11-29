Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη επί της Ντουναϊσβάρος με σκορ 16-8 και παρέμεινε αήττητος στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής στη φάση των ομίλων του LEN Champions League.

Ο Ολυμπιακός διατηρήθηκε μόνος και αήττητος στην κορυφή του ομίλου του LEN Champions League γυναικών. Οι «ερυθρόλευκες» επικράτησαν με 16-8 της Ντουναϊσβάρος, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να είναι πολύ παραγωγικές. Η Ντουναϊσβάρος άνοιξε το σκορ, ωστόσο πολύ γρήγορα ο Ολυμπιακός ανέτρεψε τη διαφορά (2-1). Η ουγγρική ομάδα σε κάθε προβάδισμα των γηπεδούχων έβρισκε απάντηση, ωστόσο στο τέλος του οκτάλεπτου η Νίνου έκανε το 5-4, το οποίο ήταν και το σκορ της περιόδου.

Στη συνέχεια, το σύνολο του Δημήτρη Κραβαρίτη ανέβασε ρυθμό και αύξησε στα τρία γκολ το προβάδισμά του (7-4). Οι Μαγυάρες μείωσαν προσωρινά, αλλά με 2-0 σερί ο Ολυμπιακός πήγε στο ημίχρονο με το +4 (9-5).

Άπαξ και ο Ολυμπιακός απέκτησε μομέντουμ στην αναμέτρηση, τα πράγματα μπήκαν σε... σειρά. Ολοένα οι «ερυθρόλευκες» ανέβαζαν την απόσταση στο σκορ, κλείνοντας την τρίτη περίοδο στο +6 (14-8).

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, οι γηπεδούχες έκαναν διαχείριση στο προβάδισμά τους, το οποίο και έως τη λήξη του ματς ανέβασαν κατά δύο τέρματα για να διαμορφώσουν και το τελικό 16-8.

Τα οκτάλεπτα: 5-4, 4-1, 5-3, 2-0

Ολυμπιακός: Σταματοπούλου, Λανάρα, Κουρέτα, Διρχαλίδου, Τριχά, Άντριους 6, Σιούτη 2, Κραβαρίτη, Νίνου 4, Πλευρίτου 3, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Βαν Ντεν Ντόμπελστιν, Σέκουλιτς

Ντουναϊσβάρος: Μάτσκο, Μίχοκ, Μπόρσι 1, Γιονκλ, Χόρβαθ 2, Μάθιου, Ζάμπο 1, Γκάρντα 3, Παλ, Μιλίσεβιτς, Σούμεγκι 1, Κάκας, Κάτσιμπρι

