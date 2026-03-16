Η Βουλιαγμένη επικράτησε με 11-4 της Ηλιούπολης στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Waterpolo League γυναικών.

Στην αναμέτρηση που άνοιξε το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής στη Waterpolo League γυναικών, η Βουλιαγμένη δεν αντιμετώπισε προβλήματα κόντρα στην Ηλιούπολη. Οι πρωταθλήτριες Ελλάδας επικράτησαν με 11-4, πραγματοποιώντας ένα καλό ξεμούδιασμα πριν τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για το LEN Champions League απέναντι στη Ραπάλο.

Το σύνολο της Κικής Λιόση μπήκε από το πρώτο οκτάλεπτο για να... καθαρίσει την υπόθεση νίκη. Έτσι, με επιθετικό ντεμαράζ οι γηπεδούχες βρέθηκαν με πέντε γκολ προβάδισμα στο τέλος της περιόδου (6-1). Η διαφορά αυτή αυξήθηκε έως το τέλος του ημιχρόνου, με τη Βουλιαγμένη να παίζει άρτια άμυνα και να μην αφήνει τις φιλοξενούμενες να βρουν δρόμο προς τα δίχτυα (7-1)

Παρόμοια κύλησε και η αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Η ομάδα των νοτίων προαστίων κράτησε ξανά ανέπαφη την εστία της και με τρία γκολ στο ενεργητικό της έφτασε τα 10 τέρματα, βάζοντας ουσιαστικά τέλος στην υπόθεση νίκη. Η τέταρτη περίοδος ήταν διαδικαστική, με την Ηλιούπολη να έχει καλύτερο επιθετικό ρυθμό και να καταφέρνει να μειώσει στο σκορ. Το 11-4 ήταν το τελικό σκορ της αναμέτρησης.

Τα οκτάλεπτα: 6-1, 1-0, 3-0, 1-3

