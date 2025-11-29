Ο Άλιμος γνώρισε την ήττα από την Ουίπεστ με σκορ 14-43, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής στη φάση των ομίλων του LEN Champions League γυναικών...

Την τρίτη του σερί ήττα στη φάση των ομίλων του LEN Champions League γυναικών γνώρισε ο Άλιμος. Η ελληνική ομάδα υποτάχθηκε από την Ουίπεστ με σκορ 14-4 για την τρίτη αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην υδατοσφαίριση.

Το σύνολο του Νίκου Δεληγιάννη, αν και ξεκίνησε εξαιρετικά την αναμέτρηση, από τη δεύτερη περίοδο και μετά... μπλόκαρε απέναντι στο επιθετικό κρεσέντο της ουγγρικής ομάδας. Πιο συγκεκριμένα, ο Άλιμος βρέθηκε να προηγείται με 3-2 στο τέλος του πρώτου οκτάλεπτου, ωστόσο για παραπάνω από 22 λεπτά δεν κατάφερε να βρει δίχτυα.

Το γεγονός αυτό εκμεταλλεύτηκε στο μέγιστο η Ουίπεστ, η οποία ξεδίπλωσε την ποιότητά της στο τερέν. Με σερί 11-0 πήρε διαφορά ασφαλείας, κλειδώνοντας παράλληλα τη νίκη. Ο Άλιμος, ένα λεπτό πριν τελειώσει το ματς κατάφερε να σκοράρει με την Μπόσβελντ, ωστόσο στο γκολ αυτό η Φέκετε είχε την απάντηση με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

Το +10 ήταν η τελική διαφορά, με το 14-4 να είναι το τελικό σκορ του ματς.

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 0-4, 0-4, 1-4

Άλιμος: Λαζάρη, Μαργαρίτη, Σιγάλα, Θ. Παπαδοπούλου, Μπιτσάκου 2, Δροσοπούλου, Κανελλοπούλου, Πάτρα 1, Μ. Παπαδοπούλου, Μπόσβελντ 1, Μάνη, Καραμάνη, Λέκκου

Ουίπεστ: Σ. Γκολοπένζα, Αουμπέλι, Αρμάνι, Ν. Γκολοπένζα, Κιζ, Χάιντου 3, Αλάκζα 1, Φάραγκο 3, Φέκετε 2, Τίμπα 1, Μακσάι 4, Περεστέγκι - Νάγκι, Καρπάτι, Χετζλ