H απονομή του Κυπέλλου στον Ολυμπιακό

Ολυμπιακός: Στη Βάρη σήκωσε το 27ο Κύπελλο της ιστορίας του, η απονομή του τροπαίου
Ο Ολυμπιακός διεύρυνε την κυριαρχία του στο Κύπελλο Ελλάδας, οι «ερυθρόλευκοι» σε ένα δραματικό τελικό επικράτησαν επί του Παναθηναϊκού με 13-12 στο κολυμβητήριο Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στη Βάρη.
Ο Ντίνος Γενηδουνιάς με γκολ 19 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος πέτυχε το νικητήριο γκολ και ο Μάνος Ζερδεβάς με απόκρουση στην τελευταία επίθεση των «πρασίνων», ήταν αυτός που «σφράγισε» τη νίκη. Ο Ολυμπιακός έφθασε στην 27η κατάκτηση του Κυπέλλου και 9η συνεχόμενη.
