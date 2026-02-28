H απονομή του Κυπέλλου στον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός νικώντας τον Παναθηναϊκό με 13-12 στη Βάρη, πανηγυρίζει το 27ο Κύπελλο Ελλάδας στην ιστορία του.

Ο Ολυμπιακός διεύρυνε την κυριαρχία του στο Κύπελλο Ελλάδας, οι «ερυθρόλευκοι» σε ένα δραματικό τελικό επικράτησαν επί του Παναθηναϊκού με 13-12 στο κολυμβητήριο Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στη Βάρη.

Ο Ντίνος Γενηδουνιάς με γκολ 19 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος πέτυχε το νικητήριο γκολ και ο Μάνος Ζερδεβάς με απόκρουση στην τελευταία επίθεση των «πρασίνων», ήταν αυτός που «σφράγισε» τη νίκη. Ο Ολυμπιακός έφθασε στην 27η κατάκτηση του Κυπέλλου και 9η συνεχόμενη.

