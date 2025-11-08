Η Βουλιαγμένη με εντυπωσιακή απόδοση στο πρώτο ημίχρονο, νίκησε εύκολα τη Σπαντάου με 18-7 στη Βάρη, διπλασιάζοντας τις νίκες της στον Γ' Όμιλο του Champions League.

Η Βουλιαγμένη μετέτρεψε σε υγιεινό περίπατο τον αγώνα της με τη Σπαντάου Βερολίνου στο Κολυμβητήριο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στη Βάρη, επικρατώντας με 18-7 για τη 2η νίκη της στη φάση των ομίλων του Champions League γυναικών.

Η ελληνική ομάδα μετά το δίποντο από την εκτός έδρας νίκη στα πέναλτι επί της Φερεντσβάρος, τώρα έβαλε στο σακούλι της το τρίποντο απέναντι στη γερμανική ομάδα, φθάνοντας στους πέντε βαθμούς στον Γ' Όμιλο.

Η Βουλιαγμένη με αντίπαλο την ασθενέστερη ομάδα του ομίλου, προηγήθηκε με 12-1 στις αρχές της 3ης περιόδου και χωρίς κανένα πρόβλημα έφθασε στο τελικό 18-7.

Τα οκτάλεπτα: 5-1, 6-0, 1-1, 6-5

Βουλιαγμένη (Κική Λιόση): Κοτσιώνη, Καϊάφα 3, Καλογεροπούλου, Φουράκη 1, Κρίστμας 2, Ξενάκη, Φουντωτού 3, Κρασσά 3, Γιάουστρα 3, Ανδρεάδη 1, Καπετοπούλου 1, Αγγελίδη 1, Καρύτσα, Κοβάτσεβιτς.

Σπαντάου (Μάρκο Σταμ): Μίλιτσιτς 1, Ντέικε 4, Κάνγκλερ 1, Παπ 1.



Γ' Όμιλος - 2η αγωνιστική - Βαθμολογία

Βουλιαγμένη-Σπαντάου 18-7

19:30 Ραπάλο-Φερεντσβάρος

Βαθμολογία

1.Βουλιαγμένη 5

2.Ραπάλο 3

3.Φερεντσβάρος 1

4.Σπαντάου 0

Η 3η αγωνιστική (29/11): Σπαντάου-Φερεντσβάρος, Ραπάλο-Βουλιαγμένη