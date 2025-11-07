Ο Άλιμος ηττήθηκε από την Ντουναουιβάρος για το Champions League

Ο Άλιμος ηττήθηκε από την Ντουναουιβάρος με 19-13 στην Ουγγαρία και παρέμεινε χωρίς βαθμό μετά τη 2η αγωνιστική των ομίλων του Champions League γυναικών.

Από την Ουγγαρία άνοιξε την Παρασκευή (7/11) η 2η αγωνιστική των ομίλων του Champions League στην υδατοσφαίρισης γυναικών, με τον Άλιμο να γνωρίζει την ήττα από την Ντουναουιβάρος με 19-14 στο πλαίσιο του Α' ομίλου, όπου μετέχει και ο Ολυμπιακός.

Μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στον Πειραιά, ο Άλιμος δεν τα κατάφερε ούτε απέναντι στην Ντουναουιβάρος, από το πρώτο οκτάλεπτο κυνηγούσε στο σκορ (6-2), με το σκορ να φθάνει στο 12-8.

Η ελληνική ομάδα πλησίασε στο 12-10 και στο 15-13 στην 3η περίοδο. Στο 4ο οκτάλεπτο η Ντουναουιβάρος δέχθηκε μόλις ένα γκολ και χωρίς να απειληθεί έφθασε στο τελικό 19-14 και στην πρώτη της νίκη.

Τα οκτάλεπτα: 6-2, 6-7, 3-4, 4-1

Ντουναουιβάρος (Γιόσεφ Σίκε): Μάτσκο, Κάραντσι, Μπόρσι 1, Γιονκλ 1, Χόρβατ 1, Μαϊέ 2, Μίχοκ, Γκάρντα 6, Παλ, Σόπορι, Μιλίτσεβιτς 1, Σουμέγκι 3, Κάκας, Κατσιμπρή 4

Άλιμος (Νίκος Δεληγιάννης): Λάζαρη, Μαργαρίτη 1, Σιγάλα, Θ. Παπαδοπούλου 2, Μπιτσάκου 4, Χαλδαίου 1, Κανελλοπούλου, Πάτρα 3, Μ. Παπαδοπούλου 1, Μπόσφελντ 2, Καραμάνη, Βελέντζα, Λέκκου

Ο Ολυμπιακός με την Ουίπεστ στον Πειραιά

Η 2η αγωνιστική στον Α' Όμιλο ολοκληρώνεται το Σάββατο (18/11, 18:30) στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά, με τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί την άλλη ουγγρική ομάδα, την Ουίπεστ, με στόχο να φθάσει στο 2ο τρίποντο και να μείνει μόνος στην 1η θέση.

Η βαθμολογία

1.Ολυμπιακός 3

2.Ουίπεστ 3

3.Ντουναουιβάρος 3

4.Άλιμος 0

Η Βουλιαγμένη με τη Σπαντάου στη Βάρη

Η Βουλιαγμένη με τη σειρά της φιλοξενεί τη Σπαντάου Βερολίνου το Σάββατο (8/11, 16:00) στο Κολυμβητήριο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στη Βάρη, με στόχο να κεφαλοποιήσει τη σημαντική εκτός έδρας νίκη επί της Φερεντσβάρος με 19-18 στα πέναλτι στην πρεμιέρα του Γ' Ομίλου.

Κάτι που αναμένεται να γίνει εύκολα για τη Βουλιαγμένη, απέναντι στη βερολινέζικη ομάδα που προέρχεται από την εντός έδρας ήττα από την ιταλική Ραπάλο με 20-9. Η Ραπάλο λίγο αργότερα (19:30) θα παίξει εντός έδρας με τη Φερεντσβάρος

Η βαθμολογία