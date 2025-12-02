Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τo βράδυ της Τετάρτης την ουγγρική Βάσας στον Πειραιά και με νίκη κλειδώνει την πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League.

H 5η και προτελευταία στροφή της φάσης των «16» στους ομίλους του Champions League ανδρών βρίσκει τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί την ουγγρική Βάσας την Τετάρτη (3/12, 21:30, ΕΡΤ 2 Σπορ) στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά και δίνει τη δυνατότητα στους πρωταθλητές Ελλάδας να σφραγίσουν την πρόκριση στους ομίλους της προημιτελικής φάσης.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν το αήττητο στη σεζόν σε ένα παιχνίδι που άφησε πολλά παράπονα από τη Μλάντοστ στο Ζάγκρεμπ, όμως παραμένει στην πρώτη θέση του Α' Ομίλου κι έχει τον πρώτο λόγο να παραμείνει εκεί και μετά την 6η αγωνιστική στις 10 Φεβρουαρίου 2026, όταν θα υποδεχθούν τη σερβική Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς.

Ο Ολυμπιακός απέναντι στη Βάσας, που δεν έχει βαθμό, με νίκη στην κανονική περίοδο ανεβαίνει στους 12β. και μίνιμουμ εξασφαλίζει την παρουσία στα προημιτελικά και θα απομένει η πρόκριση από την 1η θέση του ομίλου, καθώς στον όμιλο της προημιτελικής φάσης και με θέα το Final 4 του Ιουνίου στη Μάλτα, θα παίξει με έναν πρώτο και δύο 2ες ομάδες των άλλων ομίλων.

«Πολύ σημαντικό ματς για εμάς. Θέλουμε και πρέπει να κερδίσουμε στην έδρα μας. Γνωρίζουμε πολλά για τη Βάσας και ρεαλιστικά, είμαστε η μόνη ομάδα στον όμιλο που την κέρδισε άνετα. Σίγουρα, έπαιξαν πολύ δυνατά παιχνίδια με την Ραντνίτσκι και την Μλάντοστ, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Το πιο σημαντικό, θα είναι η προσέγγισή μας. Πιστεύω, ότι αν μπούμε στο παιχνίδι με τη σωστή νοοτροπία, είμαστε καλύτερη ομάδα και θα νικήσουμε» δήλωσε στην ιστοσελίδα του συλλόγου, ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Έλβις Φάτοβιτς.

Την ίδια ώρα του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Βάσας, στο Κραγκούγεβατς η Ραντνίτσκι θα αντιμετωπίσει τη Μλάντοστ Ζάγκρεμπ και θέλει όχι απλά το τρίποντο, αλλά και να ανατρέψει τη διαφορά των δύο γκολ (17-15), που είχε ηττηθεί στην Κροατία, προκειμένου στην ισοβαθμία να πάρει το πλεονέκτημα.

Πρόγραμμα - Βαθμολογία Α' Όμιλος

5η αγωνιστική

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

21:30 Ολυμπιακός-Βάσας

21:30 Ραντνίτσκι-Μλάντοστ

H βαθμολογία