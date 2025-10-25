Η Βουλιαγμένη νίκησε τη φιλόδοξη Φερεντσβάρος στη Βουδαπέστη στα πέναλτι με συνολικό σκορ 19-18, ο Ολυμπιακός δεν είχε προβλήματας με τον Άλιμο (17-8) στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του Champions League.

Η Βουλιαγμένη πέτυχε την πιο σημαντική νίκη στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του Chanpions League, νικώντας εκτός έδρας τη Φερεντσβάρος με 19-18 στα πέναλτι (καν. αγ. 11-11). Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός-τυπικά φιλοξενούμενος-έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στον Άλιμο, επικρατώντας με 17-8 στον Πειραιά για τον Α' Όμιλο.

Στη Βουδαπέστη η Βουλιαγμένη έδειξε τεράστια ψυχικά αποθέματα, απέναντι σε μια ομάδα που έχει φιλοδοξίες μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου.

Η πρωταθλήτρια Ελλάδας βρέθηκε να χάνει με 4-0 στο 1ο οκτάλεπτο και 8-4 με γκολ από την Ελευθερία Πλευρίτου, 2:59 πριν από το τέλος της 3ης περιόδου.

Η Κέζτελι έκανε το 9-5 για την πρωταθλήτρια Ουγγαρίας, 6:48 πριν από τέλος, όμως εκεί ήρθε η αντεπίθεση της Βουλιαγμένης.

Με δύο γκολ από την Κρασσά κι ένα από την Ξενάκη έγινε το 9-8 (4:31), η Κέζτελι έδωσε ανάσα στη Φερεντσβάρος σκοράροντας το 10-8 (3:20) και το 11-9 (2:34), όμως η Μουλχάουζεν μείωσε σε 11-10 (1:19), η Κρασσά ισοφάρισε σε 11-11, 28 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη και το δίποντο της νίκης κρίθηκε στα πέναλτι.

Η αναπληρωματική τερματοφύλακας της ουγγρικής ομάδας, Αλεξάντρα Κις, απέκρουσε την εκτέλεση της Κρίστμας, όμως στο 5ο πέναλτι η Μαρίνα Κοτσιώνη νίκησε τη Λαϊμέτερ.

Η Νέσμελι αυτή τη φορά απέκρουσε την εκτέλεση της Μουλχάουζεν, με τη Φερεντσβάρος να έχει νέα ευκαιρία να πάρει τη νίκη με την Μπέα Ορτίθ, όμως η Κοτσιώνη και πάλι κράτησε τη Βουλιαγμένη στο παιχνίδι.

Στη 10η σειρά εκτελέσεων η Κρασσά ευστόχησε, η Λαϊμέτερ έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και η Βουλιαγμένη πανηγύρισε τη νίκη με συνολικό σκορ 19-18.

Τα οκτάλεπτα: 4-0, 3-4, 1-1, 3-6

Tα πέναλτι: 7-8

Φερεντσβάρος (Μαρκ Ματάις): Νέσμελι, M. Πλευρίτου 1, Μάτε, Κούρουτς-Γκουρισάτι 3, Βάλι, Κέστελι 5, Χέρτζκα, Λαϊμέτερ 2, Κούνα 3, Ορτίθ 3, Ντε Φρις, Σίλαγκι, Νέσμελι, Μπόντσα 1

Βουλιαγμένη (Κική Λιόση): Κοτσιώνη, Καϊάφα, Καλογεροπούλου, Φουράκη 1, Κρίστμας 2, Ξενάκη 4, Φουντωτού 4, Κρασσά 6, Γιάουστρα, Ανδρεάδη, Μουλχάουτσεν 2, Αγγελίδη, Καρύτσα, Κοβάτσεβιτς

Ο Ολυμπιακός με άνεση τον Άλιμο

Ο Ολυμπιακός μέσα σε διάστημα λίγων ημερών δεν συνάντησε ιδιαίτερες δυσκολίες απέναντι στον Άλιμο, αυτή τη φορά επικράτησε με 17-8 στο Εθνικό κολυμβητήριο Πειραιά, μπαίνοντας εντυπωσιακά στο Champions League.

Οι «ερυθρόλευκες» επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους και δεν άφησαν περιθώρια αμφισβήτησης, προηγήθηκαν με 4-1, ο Άλιμος ισοφάρισε σε 4-4, όμως με ένα σερί 4-0 ο Ολυμπιακός ξέφυγε με 8-4 και στο δεύτερο μισό αύξησε και συντήρησε τη διαφορά, μέχρι το τελικό 17-8.

Τα οκτάλεπτα: 2-4, 3-5, 2-4, 1-4

Άλιμος (Νίκος Δεληγιάννης): Λάζαρη, Μαργαρίτη, Σιγάλα, Θ. Παπαδοπούλου, Μπιτσάκου 2, Χαλδαίου 2, Κανελλοπούλου, Πάτρα 2, Μ. Παπαδοπούλου, Μπόσφελντ 1, Μάνη, Βελέντζα, Λέκκου, Καραμάνη.

Ολυμπιακός (Δημήτρης Κραβαρίτης): Σταματοπούλου, Κραβαρίτη, Κουρέτα, Σάντα 3, Τριχά 1, Άντριους 2, Σιούτη 1, Μπίκου 1, Νίνου 4, Β. Πλευρίτου 2, Διρχαλίδου, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Βαν Ντε Ντόλμπεστιν, Σέκουλιτς 2

To πανόραμα της 1ης αγωνιστικής

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

Α' Όμιλος

Άλιμος-Ολυμπιακός 8-17

Ουίπεστ - Ντουναουιβάρος 17-11

Βαθμολογία

1.Ολυμπιακός 3

2.Ουίπεστ 3

3.Ντουναουιβάρος 0

4.Άλιμος 0

Η 2η αγωνιστική 8/11: Ντουναουιβάρος-Άλιμος, Ολυμπιακός-Ουίπεστ

Β' Όμιλος

Οριτσόντε Κατάνια - Σαμπαντέλ 12-14 πέν. (10-10)

Τεράσα - Ματαρό 8-11

Βαθμολογία

1.Ματαρό 3

2.Σαμπαντέλ 2

3.Οριτσόντε 1

4.Τεράσα 0

Η 2η αγωνιστική 8/11: Ματαρό-Οριτσόντε, Σαμπαντέλ-Τεράσα

Γ' Όμιλος

Σπαντάου Βερολίνου - Ραπάλο 9-20

Φερεντσβάρος - Βουλιαγμένη 18-19 πέν. (11-11)

Βαθμολογία

1.Ραπάλο 3

2.Βουλιαγμένη 2

3.Φερεντσβάρος 1

4.Σπαντάου 0

Η 2η αγωνιστική 8/11: Βουλιαγμένη-Σπαντάου, Ραπάλο-Φερεντσβάρος

Δ' Όμιλος

Σαν Αντρέου - Έγκερ 19-8

Ρόμα - Ντε Zάαν 12-10

Βαθμολογία

1.Σαν Αντρέου 3

2.Ρόμα 3

3.Ντε Ζάαν 0

4.Έγκερ 0

Η 2η αγωνιστική 8/11: Ντε Ζάαν - Σαν Αντρέου, Έγκερ-Ρόμα