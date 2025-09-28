Γνωστοί έγιναν οι όμιλοι του Champions League γυναικών, μετά το τέλος των αγώνων στα προκριματικά της διοργάνωσης. Ολυμπιακός και Άλιμος ξανά μαζί στον όμιλο, ελληνικό ενδιαφέρον και σε αυτόν της Βουλιαγμένης.

Τα τελευταία εισιτήρια για το Champions League γυναικών βρήκαν κάτοχο, με τους ομίλους να διαμορφώνονται μετά το τέλος της προκριματικής φάσης που διεξάχθηκε το τριήμερο από τις 26 έως τις 28 Σεπτεμβρίου.

Από τις δύο ελληνικές ομάδες που βρέθηκαν στην προκριματική φάση, ο Άλιμος κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τη φάση των ομίλων της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στο πόλο, με τη Γλυφάδα να μην παίρνει την πρόκριση. Η ομάδα του Νίκου Δεληγιάννη θα βρίσκεται γι' ακόμη μία χρονιά στον όμιλο μαζί με τον Ολυμπιακό, πράγμα το οποίο συνέβη και πέρυσι.

Οι Ουίπεστ και Ντουναϊβάρος θα είναι επίσης οι αντίπαλες ομάδες των δύο ελληνικών ομάδων στον πρώτο όμιλος του θεσμού.

Η έτερη ομάδα που είχε περάσει απευθείας στη φάση των ομίλων, η Βουλιαγμένη, θα βρεθεί απέναντι στις Σπαντάου, Ραπάλο και Φερεντσβάρος. Μάλιστα, η τελευταία έχει και ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς στην ουγγρική ομάδα αγωνίζεται για δεύτερη χρονιά η Ελευθερία Πλευρίτου.

Οι όμιλοι του Champions League γυναικών

Α' Όμιλος: Ολυμπιακός, Άλιμος, Ουίπεστ, Ντουναϊβάρος

Β' Όμιλος: Οριζόντε Κατάνια, Τεράσαμ Σαμπαντέλ, Ματαρό

Γ' Όμιλος: Βουλιαγμένη, Σπαντάου, Φερεντσβάρος, Ραπάλο

Δ' Όμιλος: Σαν Άντρεου, Ρόμα, Έγκερ, Ντε Τσάαν

