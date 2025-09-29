Λοράντος: «Στόχος μας η πρώτη θέση στον προκριματικό όμιλο του Euro Cup»

Λίγες ημέρες πριν την διοργάνωση του προκριματικού ομίλου του Euro Cup στο Σεράφειο κολυμβητήριο, ο προπονητής του Απόλλωνα Σμύρνης Τεό Λοράντος μίλησε για την προετοιμασία της ομάδας του και τον στόχο της στον προκριματικό όμιλο.

Από τις 3 έως τις 5 Οκτωβρίου, ο Απόλλωνας Σμύρνης θα φιλοξενήσει την έδρα του τον προκριματικό όμιλο που λαμβάνει μέρος για το Euro Cup. Εκεί. θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη Σπαντάου, την Ντε Τσάαν και την Α-Πόλο.

Σε αυτό το τριήμερο αναφέρθηκε ο προπονητής της ομάδας, Τέο Λοράντος, τονίζοντας τον στόχο της «Ελαφράς ταξιαρχίας». Μάλιστα, μίλησε για την προετοιμασία της ομάδας του πριν την έναρξη των αγωνιστικών της υποχρεώσεων για τη νέα σεζόν.

Οι δηλώσεις του Τεό Λοράντου

Για την προετοιμασία της ομάδας:

«Τα παιδιά έχουν κάνει μεγάλη προσπάθεια να προσαρμοστούν στα δικά μου "θέλω" και τα δεδομένα, θα πλασάρουμε ένα καινούργιο στιλ παιχνιδιού το οποίο θα έχει ως σκοπό την επικράτηση μέσα στο τερέν, σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού, οπότε αυτό θέλει πολλή συγκέντρωση και πολλή προπόνηση. Θεωρώ, όμως, ότι για τη χρονική στιγμή είμαστε σε αρκετά καλό επίπεδο και ο βασικός μας στόχος είναι να πάρουμε την πρώτη θέση, καθώς μια μακρά πορεία στην Ευρώπη είναι από τους στόχους του Απόλλωνα.

Είναι κάτι το οποίο καταξιώνει και τον σύλλογο, όπως έχω ξαναπεί. Και τους παίκτες, αλλά και τον προπονητή. Είναι κάτι που το θέλουμε και νομίζω ότι με τη συμπαράσταση του κόσμου του Απόλλωνα, που εγώ θα έχω για πρώτη φορά τη χαρά να δω από κοντά στο κολυμβητήριο, θα πετύχουμε τον στόχο να καταλάβουμε την πρώτη θέση»

Για το γεγονός ότι ο Απόλλωνας θα φιλοξενήσει τον δικό του προκριματικό όμιλο:

«Σαφώς είναι σημαντικό. Δείχνει το στίγμα της και στον ευρωπαϊκό χώρο. Όλοι, πλέον, αναγνωρίζουν ότι ο Απόλλων είναι ένα σωματείο το οποίο έχει βλέψεις υψηλές και δεν εννοώ μόνο αγωνιστικές, αλλά και οργανωτικές, δουλεύοντας προς το όφελος του αθλήματος καθώς υπάρχουν άνθρωποι, κυρίως ο Γιώργος Αφρουδάκης που ηγείται και ήταν ο οραματιστής αυτής της προσπάθειας.

Άνθρωποι που έχουν παραστάσεις στο υψηλό επίπεδο και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οπότε, βάζει ο καθένας τον πήχη, είτε είναι παράγοντας είτε προπονητής. Εδώ ο πήχης έχει μπει ψηλά και όπως είπα είναι πολύ σημαντικό ο Απόλλωνας να αφήσει το στίγμα του στην ευρωπαϊκή σκηνή».

Δείτε την εκπομπή Galacticos στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube