Η Βουλιαγμένη άρχισε με ήττα από την Μπρέσια με 15-13 τις υποχρεώσεις της στον Γ' Όμιλο της προκριματικής φάσης του Champions League στο Ζάγκρεμπ.

Η δευτεραθλήτρια Ελλάδας πλήρωσε το άσχημο ξεκίνημα απέναντι στην Μπρέσια και πλέον το Σάββατο (20/9, 20:00) απέναντι στη γηπεδούχο Μλάντοστ θέλει μόνο το τρίποντο της νίκης για να διατηρήσει όποιες ελπίδες να καταλάβει μια από τις δύο θέσεις που οδηγούν στους ομίλους του Champions League. Σε διαφορετική περίπτωση θα συνεχίσει στο Euro Cup.

Η Βουλιαγμένη από την αρχή του αγώνα βρέθηκε να κυνηγά στο σκορ, με τον νεοφερμένο Ολλανδό περιφερειακό Τε Ρίελε να μειώνει σε 5-4, στα 35 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της 1ης περιόδου.

Σε εκείνο το σημείο η Μπρέσια με σερί 6-0 εκτόξευσε τη διαφορά στο 11-4 στις αρχές της 3ης περιόδου. Οι «μπέμπηδες» με δύο γκολ από τον Τρούλο κι ένα από τους Ούμποβιτς κι Αγγελόπουλο απάντησαν με δικό τους 4-0, κλείνοντας τη διαφορά στο 11-8 πριν οι ομάδες μπούνε στην τελευταία περίοδο.

Όμως δεν υπήρξε ανάλογη συνέχεια, η Μπρέσια ξέφυγε με 13-8, 14-9 και 15-11 στα 2:11 πριν από το τέλος, με τους Τε Ριέλε και Χατζή να διαμορφώνουν το τελικό 15-13.

Τα οκτάλεπτα: 4-6, 0-4, 4-1, 5-4.

Βουλιαγμένη (Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Αγγελόπουλος 2, Μπελέσης, Αλμύρας, Τρούλος 4, Ούμποβιτς 1, Χατζής 3, Σαπουνάκης, Καστρινάκης, Τε Ρίελε 2, Σπάχιτς 1, Γιαννάτος, Λεβαντής, Πατσιλινάκος.

Μπρέσια (Αλεσάντρο Μπόβο): Μπάτζι-Νέγκι, Ντελ Μπάσο 2, Γκουεράτο 1, Λόντι, Φερέρο, Πόπαντιτς 1, Ντόλτσε 3, Τζανάτσα 4, Αλεζιάνι 1, Βίσκοβιτς 1, Καζανόβα, Τζίρι, Μασέντσα Μιλάνι, Μπαλτσαρίνι 2.

Το Σάββατο (20/9) η Βουλιαγμένη θα παίξει με τη Μλάντοστ.

Η βαθμολογία

1.Μπρέσια 3

2.Βουλιαγμένη 0

3.Μλάντοστ 0



