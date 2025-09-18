Την ευρωπαϊκή της πορεία θα ξεκινήσει η Βουλιαγμένη, η οποία το τριήμερο 19 με 21 Σεπτεμβρίου θα βρεθεί στο Ζάγκρεμπ για τα προκριματικά του Champions League ανδρών.

Η σεζόν ξεκινάει με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τη Βουλιαγμένη, η οποία θα παίξει στα προκριματικά του Champions League με στόχο ένα εισιτήριο στη φάση των ομίλων της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στο πόλο.

Με δύο δυνατά ματς απέναντι σε Μπρέσια και Μλάντοστ θα ξεκινήσει τη σεζόν η ομάδα της Βουλιαγμένης, η οποία θα κυνηγήσει τη συμμετοχή της στη φάση των ομίλων του Champions League. Η ομάδα των νοτίων προαστείων θέλει να πάρει μία θέση στην πρώτη δυάδα για να περάσει στον επόμενο γύρο, ενώ εάν λάβει την τρίτη θέση θα πάει στα προκριματικά του Euro Cup.

Πρεμιέρα στη νέα σεζόν θα κάνει κόντρα στην ιταλική Μπρέσια, αργά το απόγευμα της Παρασκευής (19/9, 20:00 ώρα Ελλάδας) και το δεύτερο ματς είναι προγραμματισμένο το Σάββατο (20/9, 19:45 ώρα Ελλάδας). Ο όμιλος διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ, με την Μλάντοστ να είναι η οικοδέσποινα ομάδα.

Οι όμιλοι των προκριματικών του Champions League

(19-21 Σεπτεμβρίου)

Α' Όμιλος (Βελιγράδι)

Νόβι Μπέογκραντ (Σερβία)

Στεάουα Βουκουρεστίου (Ρουμανία)

Πρίμορατς Κότορ (Μαυροβούνιο)

Πεΐ Ντε (Γαλλία)

Β' Όμιλος (Σαμπαντέλ)

Σαμπαντέλ (Ισπανία)

Βάσας (Ουγγαρία)

Σπαντάου (Γερμανία)

Γ' Όμιλος (Ζάγκρεμπ)

Μπρέσια (Ιταλία)

Βουλιαγμένη (Ελλάδα)

Μλάντοστ Ζάγκρεμπ (Κροατία)

Το πρόγραμμα των προκριματικών του Champions League

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου

19:45 Νόβι Μπέογκραντ - Πεϊ Ντε

20:00 Βουλιαγμένη - Μπρέσια

20:00 Σπαντάου - Βάσας

21:45 Πρίμορατς Κότορ - Στεάουα Βουκουρεστίου

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

14:00 Σαμπαντέλ - Σπαντάου

18:30 Πρίμορατς Κότορ - Πεΐ Ντε

20:00 Μλάντοστ - Βουλιαγμένη

20:30 Νόβι Μπέογκραντ - Στεάουα Βουκουρεστίου

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

13:30 Σαμπαντέλ - Βάσας

13:30 Στεάουα Βουκουρεστίου - Πεΐ Ντε

20:00 Μλάντοστ - Μπρέσια

20:30 Νόβι Μπέογκραντ - Πρίμορατς Κότορ

Δείτε την εκπομπή Galacticos από το κανάλι του Gazzetta στο Youtube