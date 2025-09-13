Η κλήρωση της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών στο Βελιγράδι

Η εθνική ομάδα πόλο ανδρών έμαθε τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει στην 1η φάση των ομίλων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου.

Στην «Belgrade Arena» του Βελιγραδίου θα φιλοξενηθεί το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο ανδρών (10-25 Ιανουαρίου 2026) και η εθνική ομάδα έμαθε τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει στην 1η φάση των ομίλων.

Στη σερβική πρωτεύουσα το βράδυ του Σαββάτου (13/9) έγινε η κλήρωση και η Ελλάδα βρέθηκε στον Β' Όμιλο, με αντιπάλους τη δευτεραθλήτρια Ευρώπης Κροατία, τη Σλοβενία και τη Γεωργία.

Την κλήρωση έκαναν δύο αστέρια του σερβικού πόλο και ολυμπιονίκες, οι Μίλαν Άλεκσιτς και Φίλιπ Φιλίποβιτς.

Σύμφωνα με το νέο σύστημα διεξαγωγής, με την ολοκλήρωση της 1ης φάσης των ομίλων, οι τρεις πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο θα προκριθούν στη β' φάση των ομίλων, όπου θα σχηματιστούν δύο νέοι όμιλοι (Ε' και ΣΤ').

Οι ομάδες που θα αγωνιστούν στον ίδιο όμιλο της 1ης φάσης, θα μεταφέρουν τα μεταξύ τους αποτελέσματα στη 2η φάση. Στη 2η φάση των ομίλων, οι ομάδες θα παίξουν μόνο εναντίον των ομάδων που δεν έπαιξαν στην 1η φάση.Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 1η και τη 2η θέση στους Ομίλους E' και ΣΤ' θα προκριθούν στα ημιτελικά.

The wait is over, the #EWPC2026 groups are set! 🔥



16 teams. One city. Endless possibilities.



🏆 Belgrade, January 2026, the countdown starts now! pic.twitter.com/VDVegMBlUY September 13, 2025

Ο Όμιλος της Ελλάδας στη 2η φάση θα διασταυρώσει με τον Δ' Όμιλο, που συνθέτουν οι: Τουρκία, Ρουμανία, Ιταλία και Σλοβακία. Αντίστοιχα, οι τρεις πρώτες ομάδες από τον Α' και τον Γ' Όμιλο, θα παίξουν στη 2η φάση των ομίλων.

Οι Όμιλοι της 1ης φάσης

A' Όμιλος

Μάλτα

Γαλλία

Μαυροβούνιο

Ουγγαρία



Β' Όμιλος

Σλοβενία

Ελλάδα

Κροατία

Γεωργία

Γ' Όμιλος

Ολλανδία

Ισραήλ

Σερβία

Ισπανία

Δ' Όμιλος