O Ολυμπιακός νίκησε τη Γλυφάδα (16-6), ο Άλιμος τον ΝΟΠ (16-7) και προκρίθηκαν στο Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας στο πόλο γυναικών.

Τα φαβορί επικράτησαν στον Πειραιά και στην Πάτρα, με τον Ολυμπιακό και τον Άλιμο να παίρνουν με άνεση την πρόκριση στο Final 4 του Κυπέλλου Ελλάδας στην υδατοσφαίριση γυναικών (3-4 Απριλίου 2026).

Ο Κυπελλούχος Ολυμπιακός με οκτώ παίκτριες να πετυχαίνουν από δύο γκολ, νίκησε τη Γλυφάδα με 16-6 στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά και στον ημιτελικό του Final 4 θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ.

Εύκολο έργο είχε και ο Άλιμος στο «Αντώνης Πεπανός», επικρατώντας του Ναυτικού Ομίλου Πατρών με 16-7, κλείνοντας το δικό του ημιτελικό ραντεβού με τη Βουλιαγμένη.

Τα στοιχεία των αγώνων

Ολυμπιακός - Γλυφάδα 16-6

Τα οκτάλεπτα: 3-0, 4-2, 4-1, 5-3.

Ολυμπιακός (Δημήτρης Κραβαρίτης): Σταματοπούλου, Κραβαρίτη, Κουρέτα 2, Σάντα 2, Άντριους 2, Σιούτη 2, Ειρ. Νίνου 2, Β. Πλευρίτου 2, Τορνάρου 2, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Φαν Ντόμπελστιν, Σέκουλιτς, Λαναρά.

Γλυφάδα (Αργύρης Θεοδωρόπουλος): Κυριακοπούλου, Παν. Νίνου 1, Μουστακαρία, Λούδη, Γρηγοροπούλου, Καλαϊτζή, Χέλμη, Τέρνερ 1, Οτσόα 2, Τζωρτζακάκη 1, Λασκαρίδου 1, Σαλταμανίκα, Τσιάρα, Μουστάκα, Δασκαλάκη

ΝΟ Πατρών - Άλιμος 7-16

Τα οκτάλεπτα: 2-5, 0-3, 3-4, 2-4.

ΝΟΠ (Βασίλης Κανελλόπουλος): Βαβίλη, Κροτό 1, Ζαφειράκη, Ν. Μπαλατσά, Γροζοπούλου, Μ. Μπαλατσά, Πασσά, Ράντονγιτς 3, Μοιράλη 1, Αναστασίου, Καλογέρη, Λυκοθανάση 2, Παπαδημητρίου, Κασπίρη.

Άλιμος (Νίκος Δεληγιάννης): Λάζαρη, Μαργαρίτη 2, Σιγάλα, Θ. Παπαδοπούλου 2, Α. Μπιτσάκου 3, Κανελλοπούλου 1, Πάτρα 5, Μ. Παπαδοπούλου 2, Μπόσφελντ 1, Μανή, Βελέντζα, Λέκκου, Καραμάνη, Δροσοπούλου.

Oι προημιτελικοί (Τετάρτη 26 Νοεμβρίου)

Χανιά - ΠΑΟΚ 11-12 (11)

Βουλιαγμένη - Εθνικός 12-8 (10)

Ολυμπιακός - Γλυφάδα 16-6 (12)

ΝΟ Πατρών - Άλιμος 7-16 (9)

Το Final 4 (3-4 Aπριλίου 2026)

Ημιτελικοί