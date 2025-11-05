Ασταμάτητος ο Eθνικός και στο Κύπελλο

O Eθνικός που μετρά το απόλυτο σε έξι παιχνίδια στο πρωτάθλημα, νικώντας εκτός έδρας και τον Πανιώνιο με 11-9 πέρασε στην προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας γυναικών.

Ο Εθνικός συνεχίζει την εντυπωσιακή του στη σεζόν, η πειραϊκή ομάδα που μετρά έξι νίκες στη Water Polo League γυναικών, νίκησε εκτός έδρας τον Πανιώνιο με 11-9 εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι, ο Εθνικός προηγήθηκε με 4-1 και 7-3 στις αρχές της 3ης περιόδου, με τον Πανιώνιο να πλησιάζει σε 7-6, πριν από το 4ο οκτάλεπτο.

Εκεί οι παίκτριες του Εθνικού είχαν απαντήσεις όταν ο Πανιώνιος μείωσε σε τρεις περιπτώσεις εκ νέου στο ένα γκολ, με την Ευδοκία Τσιμάρα να διαμορφώνει το τελικό 11-9, στα 3:09 πριν από το τέλος. Στα προημιτελικά ο Εθνικός θα διεκδικήσει την πρόκριση απέναντι στη Βουλιαγμένη.

Τα Χανιά με γκολ από την Κυριακή Στρατηδάκη, 2:06 πριν από τέλος, νίκησαν τον ΓΣ Ηλιούπολης 9-8 και συνεχίζουν στην οκτάδα, εκεί θα παίξουν με τον ΠΑΟΚ, που με τη σειρά του επικράτησε επί της Ναυταθλητικής Ένωσης Πατρών με 25-12.

Το πανόραμα της διοργάνωσης

A' Φάση 5 Νοεμβρίου

ΠΑΟΚ - ΝΕ Πατρών 25-12

Τα οκτάλεπτα: 7-2, 6-5, 6-3, 6-2

Πανιώνιος-Εθνικός 9-11

Τα οκτάλεπτα: 1-4, 2-2, 3-1, 3-4

ΓΣ Ηλιούπολης- Χανιά 8-9

Τα οκτάλεπτα: 2-4, 3-2, 1-1, 2-2.

8 Νοεμβρίου 2025

14:30 Κολ. «Αντώνης Πεπανός» ΝΟ Πατρών - ΝΟ Ρεθύμνου (7).



Προημιτελικοί 26 Νοεμβρίου 2025

Νικητής 7 - Άλιμος (9)

Βουλιαγμένη - Εθνικός Π. (10)

Χανιά - ΠΑΟΚ (11)

Ολυμπιακός - Γλυφάδα (12)

Final 4 (3-4 Απριλίου 2026)

