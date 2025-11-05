Ασταμάτητος ο Eθνικός και στο Κύπελλο

Eθνικός: Ασταμάτητος και στο Κύπελλο Ελλάδας στο πόλο γυναικών
Ο Εθνικός συνεχίζει την εντυπωσιακή του στη σεζόν, η πειραϊκή ομάδα που μετρά έξι νίκες στη Water Polo League γυναικών, νίκησε εκτός έδρας τον Πανιώνιο με 11-9 εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.
Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι, ο Εθνικός προηγήθηκε με 4-1 και 7-3 στις αρχές της 3ης περιόδου, με τον Πανιώνιο να πλησιάζει σε 7-6, πριν από το 4ο οκτάλεπτο.
Εκεί οι παίκτριες του Εθνικού είχαν απαντήσεις όταν ο Πανιώνιος μείωσε σε τρεις περιπτώσεις εκ νέου στο ένα γκολ, με την Ευδοκία Τσιμάρα να διαμορφώνει το τελικό 11-9, στα 3:09 πριν από το τέλος. Στα προημιτελικά ο Εθνικός θα διεκδικήσει την πρόκριση απέναντι στη Βουλιαγμένη.
Τα Χανιά με γκολ από την Κυριακή Στρατηδάκη, 2:06 πριν από τέλος, νίκησαν τον ΓΣ Ηλιούπολης 9-8 και συνεχίζουν στην οκτάδα, εκεί θα παίξουν με τον ΠΑΟΚ, που με τη σειρά του επικράτησε επί της Ναυταθλητικής Ένωσης Πατρών με 25-12.
Το πανόραμα της διοργάνωσης
A' Φάση 5 Νοεμβρίου
- ΠΑΟΚ - ΝΕ Πατρών 25-12
Τα οκτάλεπτα: 7-2, 6-5, 6-3, 6-2
Τα στατιστικά στοιχεία εδώ
- Πανιώνιος-Εθνικός 9-11
Τα οκτάλεπτα: 1-4, 2-2, 3-1, 3-4
Τα στατιστικά στοιχεία εδώ
- ΓΣ Ηλιούπολης- Χανιά 8-9
Τα οκτάλεπτα: 2-4, 3-2, 1-1, 2-2.
Τα στατιστικά στοιχεία εδώ
8 Νοεμβρίου 2025
- 14:30 Κολ. «Αντώνης Πεπανός» ΝΟ Πατρών - ΝΟ Ρεθύμνου (7).
Προημιτελικοί 26 Νοεμβρίου 2025
- Νικητής 7 - Άλιμος (9)
- Βουλιαγμένη - Εθνικός Π. (10)
- Χανιά - ΠΑΟΚ (11)
- Ολυμπιακός - Γλυφάδα (12)
Final 4 (3-4 Απριλίου 2026)
Ημιτελικοί
- Νικητής 9 - Νικητής 10
- Νικητής 11 - Νικητής 12
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.