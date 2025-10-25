Ο Εθνικός συνεχίζει με το απόλυτο στη Waterpolo League γυναικών

Ο Εθνικός Πειραιά νίκησε εκτός έδρας τον ΠΑΟΚ με 17-12 για το πέντε στα πέντε στη στη Waterpolo League γυναικών.

Ο Εθνικός συνεχίζει χωρίς βαθμολογική απώλεια στη Waterpolo League γυναικών, με την πειραϊκή ομάδα να νικά εκτός έδρας τον ΠΑΟΚ με 17-12 στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής.

Την πρώτη νίκη και βαθμούς πανηγύρισε ο ΓΣ Ηλιούπολης, νικώντας εκτός έδρας το Ρέθυμνο με 13-11, ενώ ο Πανιώνιος δεν είχε προβλήματα με τον ΝΟ Πατρών, περνώντας με 15-7 από το «Πεπανός».

Πρόγραμμα - Αποτελέσματα - 5η αγωνιστική

Τετάρτη 22/10

Σάββατο 15/10

Ρέθυμνο - ΓΣ Ηλιούπολης 11-13

Tα οκτάλεπτα: 2-7, 2-1, 4-3, 3-2.

ΝΟ Πατρών - Πανιώνιος 7-15

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 0-6, 2-4, 2-3

ΠΑΟΚ - Εθνικός 12-17

Τα οκτάλεπτα: 4-5, 1-3, 3-5, 4-4

Τετάρτη 29/10

19:30 Ολυμπιακός - Χανιά

Η βαθμολογία (5η αγωνιστική)

1.Εθνικός 15

2.Ολυμπιακός 12 (4 αγ.)

3.Βουλιαγμένη 12

4.Άλιμος 9

5.Χανιά 9 (4 αγ.)

6.Πανιώνιος 9

7.ΠΑΟΚ 6

8.Γλυφάδα 6

9.ΝΕ Πατρών 3

10.ΓΣ Ηλιούπολης 3

11.ΝΟ Πατρών 3

12.Ρέθυμνο 0



