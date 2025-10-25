Ο Εθνικός συνεχίζει με το απόλυτο στη Waterpolo League γυναικών
Ο Εθνικός συνεχίζει χωρίς βαθμολογική απώλεια στη Waterpolo League γυναικών, με την πειραϊκή ομάδα να νικά εκτός έδρας τον ΠΑΟΚ με 17-12 στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής.
Την πρώτη νίκη και βαθμούς πανηγύρισε ο ΓΣ Ηλιούπολης, νικώντας εκτός έδρας το Ρέθυμνο με 13-11, ενώ ο Πανιώνιος δεν είχε προβλήματα με τον ΝΟ Πατρών, περνώντας με 15-7 από το «Πεπανός».
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα - 5η αγωνιστική
Τετάρτη 22/10
- Βουλιαγμένη - Γλυφάδα 17-6
- Άλιμος - ΝΕΠ 18-7
Σάββατο 15/10
- Ρέθυμνο - ΓΣ Ηλιούπολης 11-13
Tα οκτάλεπτα: 2-7, 2-1, 4-3, 3-2.
Τα στατιστικά στοιχεία εδώ
- ΝΟ Πατρών - Πανιώνιος 7-15
Τα οκτάλεπτα: 3-2, 0-6, 2-4, 2-3
Τα στατιστικά στοιχεία εδώ
- ΠΑΟΚ - Εθνικός 12-17
Τα οκτάλεπτα: 4-5, 1-3, 3-5, 4-4
Τα στατιστικά στοιχεία εδώ
Τετάρτη 29/10
- 19:30 Ολυμπιακός - Χανιά
Η βαθμολογία (5η αγωνιστική)
- 1.Εθνικός 15
- 2.Ολυμπιακός 12 (4 αγ.)
- 3.Βουλιαγμένη 12
- 4.Άλιμος 9
- 5.Χανιά 9 (4 αγ.)
- 6.Πανιώνιος 9
- 7.ΠΑΟΚ 6
- 8.Γλυφάδα 6
- 9.ΝΕ Πατρών 3
- 10.ΓΣ Ηλιούπολης 3
- 11.ΝΟ Πατρών 3
- 12.Ρέθυμνο 0
