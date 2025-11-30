Ο Εθνικός πήρε τη νίκη επί των Χανίων με 15-12 στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής στη Waterpolo League ανδρών, εδραιώνοντας τη θέση του στην τετράδα του Α' Ομίλου...

Στο κολυμβητήριο του Πειραιά ο Εθνικός πανηγύρισε τη νίκη επί των Χανίων με 15-12. Μία αναμέτρηση με έντονο ενδιαφέρον, με του Πειραιώτες είναι αυτοί που επικράτησαν στις λεπτομέρειες για να πάρουν το... τρίποντο που τους εδραίωσε στην τετράδα του Α' Ομίλου στην Waterpolo League ανδρών.

Σε εξαιρετική κατάσταση για την ομάδα του Φάνη Κουντουδιού ήταν ο Σέια Αντάτσι. Ο Ιάπωνας πολίστας πέτυχε έξι τέρματα, όντας πρωταγωνιστής στην επικράτηση της ομάδας του κόντρα στον κρητικό σύλλογο για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Εθνικό ν' αποκτάει τον έλεγχο στο ματς. Με καλή άμυνα και σωστές επιλογές στην επίθεση, οι Πειραιώτες πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων (4-2), ωστόσο οι φιλοξενούμενοι βελτιώθηκαν αισθητά στο δεύτερο οκτάλεπτο φτάνοντας στην ισοφάριση (5-5).

Στο επόμενο μισό του αγώνα, οι γηπεδούχοι ανέκτησαν το ρυθμό που είχαν στην έναρξη του ματς και πήραν και πάλι κεφάλι στο σκορ. Έφτασε ξανά στο +2 (10-8), το οποίο έως το τέλος του ματς διεύρυνε για να πάρει τη νίκη με το τελικό 15-12.

Τα οκτάλεπτα: 4-2, 1-3, 5-3, 5-4

Τα στατιστικά του αγώνα εδώ