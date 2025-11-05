Ο Παναθηναϊκός έκλεισε το ραντεβού με τη Βουλιαγμένη στα προημιτελικά του Κυπέλλου

Κύπελλο Ελλάδας: Ο Παναθηναϊκός έκλεισε το ραντεβού με τη Βουλιαγμένη στα προημιτελικά
O Παναθηναϊκός, όπως αναμενόταν, νίκησε με χαρακτηριστική ευκολία το Παλαιό Φάληρο με 23-10 στο «Σεράφειο» κολυμβητήριο και πέρασε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.
Εκεί οι «πράσινοι» σε νοκ άουτ αγώνα θα φιλοξενήσουν τη Βουλιαγμένη στις 4 Φεβρουαρίου 2026, στο μεγάλο παιχνίδι της οκτάδας για μια θέση στο Final 4. Οι δυο τους θα συναντηθούν την Πέμπτη (13/11) στο «Σεράφειο» σε ένα κρίσιμο παιχνίδια για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Euro Cup.
Εκτός έδρας πρόκριση εξασφάλισε και ο Πανιώνιος επί του Εθνικού με 15-10, αλλά και ο Υδραϊκός επί του ΓΣ Περιστερίου με 21-8.
To αναλυτικό πρόγραμμα του Κυπέλλου
Τρίτη 4 Νοεμβρίου
- ΠΑΟΚ - Λάρισα 19-15
Τετάρτη 5 Νοεμβρίου
- ΝΟ Χανίων - Απόλλων Σμύρνης 7-20
- Γλυφάδα - ΝΟ Χίου 13-12 πέν.
- Βουλιαγμένη - ΝΟ Πατρών 24-2
- Ολυμπιακός - ΟΦΘ 30-4
- Εθνικός Π. - Πανιώνιος 10-15
- Παναθηναϊκός - Παλαιό Φάληρο 23-10
- ΓΣ Περιστερίου - Υδραϊκός 8-21
Προημιτελικοί 4 Φεβρουαρίου 2026
- 9.Γλυφάδα - Πανιώνιος
- 10.Παναθηναϊκός - Βουλιαγμένη
- 11.ΠΑΟΚ - Απόλλων Σμύρνης
- 12.Υδραϊκός - Ολυμπιακός
Final 4 27-28 Φεβρουαρίου 2026
Ημιτελικοί
- Νικητής 9 - Νικητής 10
- Νικητής 11- Νικητής 12
