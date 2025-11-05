Ο Παναθηναϊκός έκλεισε το ραντεβού με τη Βουλιαγμένη στα προημιτελικά του Κυπέλλου

Ο Παναθηναϊκός και η Βουλιαγμένη συνθέτουν το ντέρμπι των νοκ άουτ προημιτελικών στο Κύπελλο Ελλάδας, όλη η δράση στη διοργάνωση.

O Παναθηναϊκός, όπως αναμενόταν, νίκησε με χαρακτηριστική ευκολία το Παλαιό Φάληρο με 23-10 στο «Σεράφειο» κολυμβητήριο και πέρασε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Εκεί οι «πράσινοι» σε νοκ άουτ αγώνα θα φιλοξενήσουν τη Βουλιαγμένη στις 4 Φεβρουαρίου 2026, στο μεγάλο παιχνίδι της οκτάδας για μια θέση στο Final 4. Οι δυο τους θα συναντηθούν την Πέμπτη (13/11) στο «Σεράφειο» σε ένα κρίσιμο παιχνίδια για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Euro Cup.

Εκτός έδρας πρόκριση εξασφάλισε και ο Πανιώνιος επί του Εθνικού με 15-10, αλλά και ο Υδραϊκός επί του ΓΣ Περιστερίου με 21-8.

To αναλυτικό πρόγραμμα του Κυπέλλου

Τρίτη 4 Νοεμβρίου

ΠΑΟΚ - Λάρισα 19-15

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου

ΝΟ Χανίων - Απόλλων Σμύρνης 7-20

Γλυφάδα - ΝΟ Χίου 13-12 πέν.

Βουλιαγμένη - ΝΟ Πατρών 24-2

Ολυμπιακός - ΟΦΘ 30-4

Εθνικός Π. - Πανιώνιος 10-15

Παναθηναϊκός - Παλαιό Φάληρο 23-10

ΓΣ Περιστερίου - Υδραϊκός 8-21

Προημιτελικοί 4 Φεβρουαρίου 2026

9.Γλυφάδα - Πανιώνιος

10.Παναθηναϊκός - Βουλιαγμένη

11.ΠΑΟΚ - Απόλλων Σμύρνης

12.Υδραϊκός - Ολυμπιακός

Final 4 27-28 Φεβρουαρίου 2026

Ημιτελικοί