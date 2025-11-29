Ο Εθνικός πανηγύρισε τη νίκη επί της Πόλαρ Μπέαρς με σκορ 15-8 για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Euro Cup γυναικών...

Τη δεύτερη σερί νίκη του σε ισάριθμους αγώνες μέτρησε ο Εθνικός στη φάση των ομίλων του Euro Cup γυναικών. Οι Πειραιώτισσες επικράτησαν με 15-8 της Πόλαρ Μπέαρς, παραμένοντας στην κορυφή του ομίλου και με διαφορά.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις άμυνες να έχουν τον πρώτο λόγο. Οι επιθέσεις των δύο ομάδων δεν έβρισκαν εύκολα στόχο, παρόλα αυτά ο Εθνικός πήρε το ελάχιστο προβάδισμα (2-1).

Αυτό άλλαξε στο επόμενο οκτάλεπτο, όταν το σύνολο του Ορέστη Σαλάχα βρήκε ρυθμό και με πολύ καλή επίθεση ανέβασε την υπέρ του απόσταση στο σκορ. Δεχόμενες μόνο ένα γκολ, οι «κυανόλευκες» έφτασαν στο +7 (9-2), βάζοντας τις βάσεις για τη δεύτερη διαδοχική τους νίκη στη δεύτερη τη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Εθνικός έκανε διαχείριση του προβαδίσματος και διατήρησε στο μεγαλύτερο μέρος τα επτά τέρματα διαφορά. Το 15-8 ήταν το τελικό αποτέλεσμα.

Τα οκτάλεπτα: 2-1, 7-1, 2-2, 4-4

Εθνικός: Τζούρκα, Καραγιάννη, Τσιούγκρη, Οικονόμου 1, Μάμογλου, Τσιμάρα 2, Χατζηκυριακάκη, Μπέτα, Σταυρίδου 1, Κανετίδου 3, Καραμπέτσου 3, Κοντογιάννη 3, Μπέκρη, Ράνεϊ 2.

Πόλαρ Μπέαρς: Στίνμπικ, Βαν ντερ Ελστ, Ορτ, Χάκστιν, Βαν ντε Γκέιν 1, Ντε Γιέρ, Λίντερς 1, Κ. Χάκστιν, Ρέκεβις 1, Ίνγκελς, Κλέινλουγκτεμπελντ 3, Χίρινγκ 2, Βαν Χόλαντ, Ζούστεν