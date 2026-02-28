Μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας στο πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός έφτασε στους 341 τίτλους στα πέντε βασικά ομαδικά Ολυμπιακά αθλήματα, σε επίπεδο ανδρών - γυναικών.

Οι «Ερυθρόλευκοι» παραμένουν στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας των πιο επιτυχημένων -βάσει τίτλων- πολυαθλητικων συλλόγων στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός μετά το Κύπελλο πόλο των ανδρών που κατέκτησε με το 13-12 επί του Παναθηναϊκού έχει 341 τίτλους.

Η λίστα των 341 τίτλων του Ολυμπιακού

Ποδόσφαιρο: 84

Μπάσκετ Ανδρών: 35

Πόλο Ανδρών: 74

Βόλεϊ Ανδρών: 66

Πόλο Γυναικών: 31

Βόλεϊ Γυναικών: 22

Μπάσκετ Γυναικών: 16

Χάντμπολ Ανδρών: 13

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (84)

UEFA Europa Conference League: 1

Βαλκανικό Kύπελλο: 1

Πρωταθλήματα: 48

Κύπελλα: 29

Super Cup Ελλάδας: 5

ΜΠΑΣΚΕΤ (35)

Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1

Πρωταθλήματα Ευρώπης (Euroleague): 3

Πρωταθλήματα: 15

Κύπελλα: 12

Super Cup Ελλάδας: 4

ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ (66)

Κύπελλα Κυπελλούχων: 2

CEV Challenge Cup: 1

Πρωταθλήματα: 32

Κύπελλα: 19

League Cup: 8

Super Cup Ελλάδας: 4

ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (22)

CEV Challenge Cup: 1

Πρωταθλήματα: 9

Κύπελλα: 11

Super Cup Ελλάδας: 1

ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ (74)

Πρωταθλήματα Ευρώπης (LEN Champions League): 2

LEN Super Cup: 1

Πρωταθλήματα: 39

Κύπελλα: 27

Super Cup Ελλάδας: 5

ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (31)

Πρωταθλήματα Ευρώπης (LEN Euroleague): 3

LEN Trophy: 1

LEN Super Cup: 3

Πρωταθλήματα: 15

Κύπελλα: 6

Super Cup Ελλάδας: 3

ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (16)

Πρωταθλήματα: 9

Κύπελλα: 6

Super Cup Ελλάδας: 1

XANΤΜΠΟΛ (13)

Πρωταθλήματα: 5

Κύπελλα: 4

Super Cup Ελλάδας: 4