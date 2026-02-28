Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός με ανακοίνωσή του κατήγγειλε επίθεση κατά του προπονητή της γυναικείας ομάδας πόλο, Στέφανου Λέανδρου επειδή φορούσε την φόρμα της ομάδας.

Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός, με τους «πράσινους» να αναφέρουν πως ο προπονητής της γυναικείας ομάδας πόλο, Στέφανος Λέανδρος δέχθηκε επίθεση έξω από την Σχολή Ευελπίδων στο πλαίσιο του τελικού Κυπέλλου πόλο ανάμεσα στους δύο «αιώνιους» επειδή φορούσε την φόρμα του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος καταδικάζει το περιστατικό βίας που έλαβε χώρα έξω από τη Σχολή Ευελπίδων στο πλαίσιο του τελικού κυπέλλου.

O προπονητής της γυναικείας ομάδας πόλο του «τριφυλλιού» Στέφανος Λέανδρος δέχτηκε επίθεση καθώς φορούσε τη φόρμα της ομάδας του Παναθηναϊκού.

Μάλιστα προκλήθηκαν φθορές και στο αυτοκίνητο του και πρόκειται για ένα ακόμα περιστατικό, εναντίον μάλιστα ενός ανθρώπου του αθλητισμού.

Είναι ντροπή για τον θεσμό και για το άθλημα και αναμένουμε τις απαιτούμενες ενέργειες από τους αρμόδιους φορείς».

Ο Στέφανος Λέανδρος είναι στην φωτογραφία πάνω αριστερά.