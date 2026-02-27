Ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση στον τελικό του Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας ανδρών στο πόλο, επικρατώντας με 15-11 του Πανιώνιου στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός θα είναι ο πρώτος φιναλίστ στο Finla-4 του Κυπέλλου Ελλάδας στο πόλο ανδρών. Οι «πράσινοι» στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης επικράτησαν με 15-11 του Πανιώνιου και σφράγισαν το πρώτο εισιτήριο στο τελευταίο παιχνίδι του θεσμού.

Εκεί, ο Παναθηναϊκός περιμένει το νικητή της αναμέτρησης Απόλλων Σμύρνης - Ολυμπιακός, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 20:00 και μπορείτε να παρακολουθήσετε μέσω του live στο Gazzetta.

Τον πρώτο λόγο ο Παναθηναϊκό σε ρόλο κυνηγού ο Πανιώνιος

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό να βρίσκει πρώτος το δρόμο προς τα δίχτυα ένα λεπτό μετά την έναρξη του πρώτου ημιτελικού (0-1). Ο Πανιώνιος είχε απάντηση, ωστόσο είδε τους «πράσινους» να ξεφεύγουν με δύο τέρματα στη συνέχεια (1-3).

Τη διαφορά αυτή μηδένισαν οι «κυανέρυθροι», με τον Αλέξανδρο Γούνα να πετυχαίνει δύο γκολ και να διαμορφώνει το σκορ του πρώτου οκτάλεπτου (3-3).

Αντίστοιχη ήταν η έκβαση του σκορ. Ο Παναθηναϊκός είχε το προβάδισμα, ενώ ο Πανιώνιος ακολουθούσε έχοντας τον αρχηγό του, Αλέξανδρο Γούνα σε εκπληκτική κατάσταση.

Στα μέσα της περιόδου, έγινε η πρώτη χρήση VAR με τον Κώστα Μουρίκη ν' αποβάλλεται με αντικατάσταση λόγω βιαιοπραγίας, γεγονός που... σόκαρε τους «κυανέρυθρους». Αυτό το εκμεταλλεύτηκε το σύνολο του Δημήτρη Μάζη, το οποίο πήρε διαφορά δύο τερμάτων στο τέλος του ημιχρόνου (6-8).

«Πράσινη» διαχείριση και πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας

Οι τυπικά φιλοξενούμενοι στον πρώτο ημιτελικό διαχειρίστηκαν πολύ καλά το προβάδισμα των δύο τερμάτων. Μάλιστα, κατάφεραν να φτάσουν και στο +3 (7-10), ωστόσο η αποβολή χωρίς αντικατάσταση του αρχηγού τους, Νίκου Παπανικολάου, επέτρεψε στον Πανιώνιο να μειώσει στο ελάχιστο (9-10).

Βέβαια, με γκολ του Γκιουβέτση, οι «πράσινοι» πήραν απόσταση δύο τερμάτων με την οποία οι δύο ομάδες πήγαν στην τέταρτη περίοδο (9-11).

Εκεί, ο Παναθηναϊκός μπήκε αποφασισμένος να τελειώσει την υπόθεση πρόκριση. Με τρία σερί τέρματα βρήκε πέντε γκολ διαφορά (9-14). Το μόνο που κατάφερε ο Πανιώνιος ήταν να μειώσει κατά ένα γκολ για να διαμορφωθεί το 15-11 υπέρ των «πράσινων».

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 3-5, 3-3, 2-3

Πανιώνιος (Κ. Δήμου): Πόρτερ, Μουζαλάς, Μπιτσάκος Κ. 2, Καρατζάς Σ. 1, Παπάκος 1, Σουζούκι 1, Μπιτσάκος Α. 1, Τρασάϊ , Μουρίκης, Γούνας 4, Κούκουνας, Καπετανάκης 1, Πάρτσογλου, Παυλοστάθης, Μότσιας.

Παναθηναϊκός (Δ. Μάζης): Βάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 1, Σκουμπάκης 2, Παπανικολάου, Γκιουβέτσης 2, Αλβέρτης 1, Κουρουβάνης 1, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης 4, Κοπελιάδης 3, Μπανίτσεβιτς 1, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης