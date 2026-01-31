Πίσω στις υποχρεώσεις για τη Waterpolo League ανδρών, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 17-11 του Υδραϊκού για τη 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος στον Β' όμιλο...

Μετά το τέλος του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, η αγωνιστική δράση ξεκίνησε ξανά στη Waterpolo League. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με το... δεξί το 2026 στις πισίνες, επικρατώντας με 17-11 του Υδραϊκού στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής.

Μία αναμέτρηση, στην οποία το μεγάλο φαβορί που ήταν οι «ερυθρόλευκοι» έδειξε κάποια σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του, ελέω και της κούρασης των περισσότερων παικτών από τη διοργάνωση στο Βελιγράδι. Παρόλα αυτά, η νίκη ήρθε και το αήττητο διατηρήθηκε για το σύνολο του Έλβις Φάτοβιτς.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ δυναμικά στο ματς αποκτώντας στο πρώτο οκτάλεπτο μία διαφορά τεσσάρων τερμάτων (6-2). Αντίστοιχα έπραξε και στην αμέσως επόμενη περίοδο, φτάνοντας στα δέκα γκολ και στο +7 (10-3).

Στη συνέχεια, οι γηπεδούχοι έριξαν το ρυθμό τους αισθητά με τον Υδραϊκό να έχει καλύτερη επιθετική συγκομιδή. Βέβαια, και πάλι οι νταμπλούχοι Ελλάδας βρήκαν τον τρόπο να διευρύνουν το προβάδισμά τους και στην ουσία να... καθαρίσουν το ματς (14-6). Η τέταρτη περίοδος ήταν διαδικαστική, στην οποία οι φιλοξενούμενοι επικράτησαν στο επι μέρους σκορ, μειώνοντας κατά δύο γκολ τη διαφορά για το τελικό 17-11.

Τα οκτάλεπτα: 6-2, 4-1, 4-3, 3-5

Τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ