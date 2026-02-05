Ο Χάρης Παυλίδης μίλησε για το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, τονίζοντας πως αν η Εθνική έπαιζε όπως στον μικρό τελικό δεν θα έχαναν το χρυσό...

Για το time out και τα συγχαρητήρια που έδωσε στο σύνολό του, μίλησε ο Χάρης Παυλίδης, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μετάλλιου στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος απέναντι στην Ιταλία με νίκη 15-8.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός τόνισε την πίστη του στο σύνολο που διαθέτει. Ξεκαθάρισε το πόσο καλά ξέρει τις δυνατότητες των παικτριών της Εθνικής, λέγοντας πως αν η απόδοσή τους στον μικρό τελικό ήταν ίδια σε όλο το τουρνουά τότε δεν θα έχαναν το χρυσό μετάλλιο.

Μάλιστα, ο ίδιος υπογράμμισε πως πιστεύει στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το οποίο είπε πως θα έρθει την κατάλληλη στιγμή.

Οι δηλώσεις του Χάρη Παυλίδη

Για το time out στο τέλος της 4ης περιόδου

«Μέχρι τώρα τους έλεγα άσχημα πράγματα. Ήξερα πόσο καλά μπορούμε να παίξουμε και δεν ήμουν ευχαριστημένος με αυτό που έβλεπα. Ήθελα να τους θίξω λίγο τον εγωισμό και την υπερηφάνεια. Να παίξουν δηλαδή αυτό που μπορούν και το είδατε σήμερα.

Δεν είμαι τρελός! Ξέρω τι λέω. Όταν λέω πως αυτές οι παίκτριες μπορούν να κερδίσουν οποιαδήποτε ομάδα δεν το λέω για να χαϊδέψω αυτιά. Ειλικρινά το πιστεύω.

Εκείνη την ώρα αυτό μου βγήκε. Πόσο ωραία έπαιζαν, πόσο ώριμα, πόσο σοβαρά. Είχα να το δω από το Παγκόσμιο. Δεν είχα τι να πω πραγματικά. Δεν πήρα time out σε όλο το ματς. Ήταν τόσο καλές».

Για τον ημιτελικό με την Ουγγαρία:

«Θέλω να είμαι δίκαιος. Ο μεγάλος τελικός χάθηκε στα πέναλτι από μία ομάδα καλύτερη από εμάς στο τουρνουά. Εμείς δεν κάναμε τόσο καλές εμφανίσεις. Αν παίζαμε όπως σήμερα δεν θα χάναμε από κανέναν. Απλά δεν μας βγήκε όσο γρήγορα θα θέλαμε. Μπορεί να έχω ευθύνη εγώ, μπορεί άλλοι παράγοντες.

Μία ομάδα αλλαγμένη από τη Σιγκαπούρη, παίζοντας με ομάδες που ήταν ίδιες όσον αφορά το ρόστερ τους, δείχνει πως και τα νέα πρόσωπα που έρχονται από πίσω μπορούν να βοηθήσουν. Δεν θέλω να φανώ αλαζόνας, αλλά αν η ομάδα ήταν ίδια με αυτή τη Σιγκαπούρης, δεν χάναμε το χρυσό».

Για τη συνέχεια:

«Εγώ έχω πει πως το χρυσό σε Ευρωπαϊκό μετάλλιο θα έρθει όταν πρέπει και εκεί που πρέπει. Κρατήστε το αυτό και θα δείτε πως έτσι θα γίνει.

Όλα τα κορίτσια έχουν μπει σε μια κατεύθυνση. Η ομάδα είναι προδιαγεγραμμένο να κάνει μεγάλες επιτυχίες».