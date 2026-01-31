Επιστροφή στις αγωνιστικές υποχρεώσεις στη Waterpolo League με νίκες είχαν οι Βουλιαγμένη και Γλυφάδα, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος...

Με το... δεξί μπήκαν στη Waterpolo League για το 2026 η Βουλιαγμένη και η Γλυφάδα. Μετά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού, ακολούθησαν τα ματς των ομάδων από τα νότια προάστια, οι οποίες πήραν τη νίκη επί του Εθνικού και της Λάρισας αντίστοιχα.

Πρώτη χρονικά ήταν η αναμέτρηση της Βουλιαγμένης, η οποία επικράτησε με 15-8 του Εθνικού στο κολυμβητήριο το Λαιμού. Οι γηπεδούχοι είχαν... ξεσπάσματα στην πρώτη και την τελευταία περίοδο, τα οποία του έδωσαν το τρίποντο απέναντι στους Πειραιώτες.

Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο οκτάλεπτο πήραν απόσταση τριών γκολ (5-2), το οποίο διατήρησαν έως την τέταρτη περίοδο (9-5). Σε εκείνο το σημείο, η Βουλιαγμένη ανέβασε επιθετικά το ρυθμό της και με έξι γκολ έναντι δύο, κατάφεραν να εκτοξεύσουν στα επτά τέρματα τη διαφορά για το τελικό 15-8.

Τα οκτάλεπτα: 5-2, 2-2, 2-2, 6-2

Τα στατιστικά του ματς εδώ

Στο άλλο ματς που έλαβε χώρα στη Λάρισα, η Γλυφάδα δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα κόντρα στην ομώνυμη ομάδα νικώντας τη με 22-11. Η ομάδα των νοτίων προαστίων πήρε από την αρχή τον έλεγχο στην αναμέτρηση και πολύ γρήγορα «καθάρισε» την υπόθεση νίκη.

Από την πλευρά τους, οι Λαρισαίοι δεν μπόρεσαν ν' ακολουθήσουν στο ρυθμό των αντιπάλων τους για να γνωρίσουν ακόμη μία ήττα στη χρονιά.

Τα οκτάλεπτα: 2-4, 4-5, 1-7, 4-6

Τα στατιστικά του ματς εδώ