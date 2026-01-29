Η Ιταλία και το εθνικό συγκρότημα της Κροατίας θα είναι οριστικά οι αντίπαλοι της εθνικής ομάδας στη β' φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Φούντσαλ.

Η Κροατία θα είναι οριστικά η 2η αντίπαλος που θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα στην επόμενη φάση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο γυναικών στο Φούντσαλ της Πορτογαλίας.

Η ομάδα της Κροατίας νικώντας τη Σερβία με 10-8 (2-2, 3-4, 3-0, 2-2) πήρε τη 2η θέση πίσω από την Ιταλία στον Γ' όμιλο της πρώτης φάσης και μαζί την πρόκριση στην οκτάδα του πρωταθλήματος.

Η Ιταλία, με την Κροατία, μαζί με την Ελλάδα και τη Γαλλία (2η στον Α΄ όμιλο), θα δημιουργήσουν τον Ε' Όμιλο, με τις ομάδες να μεταφέρουν τα μεταξύ τους αποτελέσματα.

Έτσι η Ελλάδα και η Ιταλία θα αρχίσουν με 3β. και η Κροατία, με τη Γαλλία χωρίς βαθμό, με τις δύο πρώτες να προκρίνονται στα ημιτελικά.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα η εθνική ομάδα θα παίξει πρώτα με την Ιταλία, το Σάββατο (31/1, 15:00) και την Κυριακή (1/2, 20:45) με την ανίσχυρη Κροατία, χρειάζεται απλά μια νίκη για να είναι στα ημιτελικά, όμως έχει τον πρώτο λόγο για να φθάσει σε δύο ακόμα νίκες στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.